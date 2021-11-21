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Фото, видео: Сальма Хайек получила звезду на "Аллее славы"

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    21.11.2021, 17:37
Текст:   Кристина Верховцева

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек получила именную звезду на голливудской "Аллее славы". Информация об этом появилась на официальном сайте и в соцсетях компании Walk of fame. Сама артистка тоже поделилась в своем Instagram фотографиями с торжественного события.

Фото: AP Photo/Petros Giannakouris
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- Сальма Хайек Пино считается одной из самых уважаемых и востребованных актрис в мире. Мы рады отметить эту талантливую актрису звездой на голливудской "Аллее славы", - заявила Анна Мартинес, распорядитель мероприятия.

Звезда актрисы расположена перед кассой Китайского театра по адресу Голливудский бульвар, 6901.

На торжестве, кроме Сальмы Хайек и организаторов, присутствовали также актер Адам Сэндлер и режиссер Хлоя Чжао. Последняя известна по картине "Земля кочевников" и недавнему марвеловскому блокбастеру "Вечные", где сыграла Хайек.

Сальма Хайек родилась в мексиканском городе Коацакоалькос в 1966 году. Начинала актерскую карьеру с теленовелл, после приезда в Америку снялась в более чем 30 фильмах, среди которых "Отчаянный", "От заката до рассвета", "Поспешишь, людей насмешишь", "Дикий, дикий Запад", "Догма", "Одноклассники" (с Адамом Сэндлером), "Неизбранные дороги". За главную роль в фильме "Фрида" была номинирована на "Оскар".

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