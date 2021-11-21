Новости

Вышел трейлер фантастического боевика с Хлоей Морец "Мать/Андроид" 15:53
Путин встретится с Вучичем и Аббасом 15:33
В Италии у бездомных есть свои адвокаты 15:20
Актера Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище Москвы 15:19
Песков напомнил Анкаре о центре тюркского мира на Алтае 15:13
Актер "Ворониных" и "Тренера" Козловского Михаил Зубов умер в 42 года 15:09
Ученые нашли неожиданный "побочный" эффект у лекарства от холестерина 15:06
Песков призвал НАТО прекратить провокации 14:59
Наталия Орейро рассказала, что вакцинировалась "Спутником V" 14:59
Названы способы худеть во время сна 14:44
МИД РФ: Повестка новой встречи Путина и Байдена огромна 14:25
"Манчестер Юнайтед" объявил об отставке Сульшера 14:02
В Испании устроят "зеленую пятницу" параллельно с "черной" 13:26
Мишустин выделил ЕАО средства на стабилизацию ситуации в сфере ЖКХ 13:19
В Подмосковье мужчина открыл огонь по бойцам Росгвардии 13:06
В Нидерландах отложили плановые операции из-за вспышки COVID-19 12:40
Беларусь возобновила экспорт электроэнергии на Украину 12:39
На Украину прибыло первое судно с углем из США 12:30
Гинцбург жестко оценил попытки переждать пандемию без прививки 12:09
Литературный критик Мариэтта Чудакова скончалась от коронавируса 11:40
Смертность от COVID-19 в США в 2021 году превысила прошлогодний показатель 11:35
Оперштаб: В Москве выявлено 3438 новых случаев COVID-19 11:26
Россияне рассказали, сколько дней хотят отдыхать на Новый год 11:06
Эксперт рассказал, чем рискуют держатели кредиток 11:05
"Газель" отправят на экспертизу после ДТП в новой Москве 10:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
Одно из последних интервью Валерий Гаркалин дал "РГ"
21.11.2021 14:25
Рубрика: Власть

МИД РФ: Повестка новой встречи Путина и Байдена огромна

Текст: Константин Волков

В настоящее время идет подготовка новой встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена, об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Как подчеркнул дипломат, "для того, чтобы контакт состоялся - требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся".

В частности, отметил Рябков, "американцы выдвигают серию претензий нам, в том числе применительно к Украине. Им нужно объяснять детально, что и как происходит".

По его словам, повестка будущей встречи "огромна".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для будущей встрече более предпочтительным является видеоформат, однако окончательное решение остается за лидерами России и США. Что касается сроков встречи, то они пока не определены, саммит может пройти как в этом году, так и в следующем.

Путин и Пашинян снова обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США

Главное сегодня

МИД РФ: Повестка новой встречи Путина и Байдена огромна
Гинцбург жестко оценил попытки переждать пандемию без прививки
С 1 января 2022 года в России скорректируют порядок выплаты пенсий
WSJ: Российские и китайские ракеты сделали беспомощными авианосцы США
Китай из-за Тайваня понизил уровень дипотношений с Литвой
Путин поручил проиндексировать пенсии в 2022 году выше инфляции
Сенаторы одобрили закон о дистанционном заключении трудовых договоров