МИД РФ: Повестка новой встречи Путина и Байдена огромна

В настоящее время идет подготовка новой встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена, об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Как подчеркнул дипломат, "для того, чтобы контакт состоялся - требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся".

В частности, отметил Рябков, "американцы выдвигают серию претензий нам, в том числе применительно к Украине. Им нужно объяснять детально, что и как происходит".

По его словам, повестка будущей встречи "огромна".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для будущей встрече более предпочтительным является видеоформат, однако окончательное решение остается за лидерами России и США. Что касается сроков встречи, то они пока не определены, саммит может пройти как в этом году, так и в следующем.