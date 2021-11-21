Мосбиржа объяснила ситуацию с облигациями "Роснано"

Московская биржа намерена возобновить торговлю облигациями "Роснано" в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу торговой площадки.

"Биржа готовит запрос в "Роснано" для выяснения планов компании по обслуживанию своего долга. По результатам обращения и анализа другой информации по эмитенту биржа будет принимать решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе биржи отметили, что торги были приостановлены в соответствии с предписаниями Банка России.

Сейчас на Мосбирже торгуются девять выпусков облигаций "Роснано". Их общий объем составляет 71,5 миллиарда рублей.

Ранее "Роснано" сообщило о встрече с кредиторами и держателями облигаций, на которой обсуждались долги компании и пути их погашения. В госкорпорации отметили, что накопленный долг и финансовая модель "требуют корректировок".