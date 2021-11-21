“Роснано” обсудило свои долги с кредиторами

"Роснано" провело встречу с кредиторами и держателями облигаций, на которой обсуждались долги компании и пути их погашения. Об этом сообщается на сайте "Роснано".

В сообщении указано, что "накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель Общества требуют корректировок". И на встрече с кредиторами обсуждалась как раз реструктуризация долга в их интересах.

Как отмечают в "Роснано", сейчас есть возможность "выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев". Компания заверила, что продолжит диалог с кредиторами и прочими заинтересованными лицами.

Вскоре стало известно, что Мосбиржа приостановила торги облигациями "Роснано".

Ранее сообщалось, что выручка Группы "РОСНАНО" по итогам первого полугодия 2021 года выросла в 6,5 раза. Положительная динамика была обусловлена инвестиционными доходами.