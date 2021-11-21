Моторное масло для зимы: какое лучше

Надвигаются морозы. Самое время определиться с тем, какое моторное масло наилучшим образом подойдет вашему автомобилю в условиях современной зимы.

Определяемся с типом масла

В российских магазинах сегодня представлены минеральные, полусинтетические и синтетические масла, при этом первые активно сдают позиции - в ряде случаев их приходится изыскивать.

Уточним, что такое самое доступное на рынке минеральное масло. Особенностью "минералки" является то, что это натуральный продукт, полученный из нефти путем перегонки и очистки. Минеральные масла формируют устойчивую защитную пленку, а также деликатно очищают детали двигателя от отложений.

Главным же недостатком "минералки" в зимний период является то обстоятельство, что в условиях пониженных температур она становится слишком густой и плохо прокачивается в момент холодного пуска мотора.

Получается, что для регионов с устойчивым сильным минусом такое масло не рекомендовано? В целом да, но есть исключения. Во-первых, смотрим допуски. Если производитель санкционирует использование минерального масла, оно может оказаться самым рациональным выбором. Во-вторых, такая смазка - вынужденный выбор для сильно изношенных моторов. В противном случае более текучие масла лишь приблизят смерть таких силовых агрегатов.

При выборе же между "синтетикой" и полусинтетикой (является по сути миксом синтетики и минералки), следует ориентироваться в первую очередь на возраст автомобиля. Если машина новая, то однозначно - синтетика, которая, кстати, выйдет для покупателя лишь немногим дороже полусинтетической смазки.

Именно синтетика сохраняет самые стабильные показатели текучести как при низких, так и при высоких температурах. С другой стороны, если пробег автомобиля приближается к 100 тысяч км, рекомендуется перейти на полусинтетику, что связано со снижением эксплуатационных характеристик мотора. Однако и здесь есть одно "Но". Несмотря на то, что полусинтетика устойчива к температурным режимам, ее лучше не использовать при экстремально низких температурах.

Определяемся с классификацией по SAE

Система SAE (society of automotive engineers) оговаривает минимальный и максимальный показатели кинематической вязкости при рабочей температуре 100°С. Если объяснять на пальцах, чем меньше число перед литерой W в обозначениях типа 0W-40, тем ниже температура, на которую рассчитано масло.

Если первым в индексе стоит "ноль", вы имеете дело с самым морозостойким продуктом, обеспечивающим беспроблемное проворачивание при -35 градусах и прокачиваемость при -40 градусах. В то же время, чем больше цифра, стоящая после буквы W, тем выше вязкость масла при высокой температуре и соответственно - эффективнее смазывание двигателя в жару.

Далее важны вводные. Если автомобиль относительно новый, эксплуатируется в средней полосе, а температура редко опускается ниже -20 градусов и поднимается выше +35 градусов летом, то вполне подойдут так называемые универсальные, они же всесезонные, масла. Это смазки с маркировками 5W30 и 5W-40. Однако если еще не старая машина эксплуатируется в регионах с холодным климатом, логично для сохранения ресурса мотора сделать выбор в пользу специализированных зимних масел. Лубриканты с индексами SAE 0W, 0W-20, 0W-30 и 0W-40 стоит предпочесть также водителям, которые ездят зимой много, регулярно и на короткие расстояния.

В таком формате холодные зимние пуски - не исключение, а норма, и более текучее масло соответственно не повредит. Понятно также, что, если даже вы водите машину зимой на Чукотке или Колыме, но авто ночует в теплом гараже, то и на специализированные масла переходить не нужно - оставайтесь на универсальных 5W30 и 5W-40. Наконец, если вы живете в теплом регионе и не собираетесь менять масло весной, стоит обратить внимание на "всесезонку" с "большой" второй цифрой - 40 или 50 (5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40).

Почему имеет смысл поменять масло перед зимой

Перед наступлением холодов не будет лишним заменить моторное масло, которое отработало значительно больше половины своего ресурса. Дело в том, что отработанное масло теряет термостойкость, поэтому при экстремальных температурах загрязненный лубрикант не будет полноценно защищать внутренние детали двигателя от трения. Сезонная замена масла оправдана также при больших пробегах или моточасах (читай - стояния в пробках), а также в регионах с резкой сменой климата.

Даже если вы не делаете выбор в пользу более текучего масла перед зимой, а просто меняете универсальную смазку в конце осеннего сезона, вы улучшаете состояние не только самого мотора, но и сопутствующих систем. К примеру, известно, что регулярные проблемные запуски двигателя при низких температурах критичны для стартера.

Особенно рекомендовано поменять масло перед зимой также в двигателях с турбокомпрессором. Последний, как известно, очень чувствителен к низкому качеству смазки. Дело в том, что после пуска турбодвигателя горячие выхлопные газы проходят через "улитку" турбины, разогревая ее до 1 000 и больше градусов. При слишком густом или загрязненном масле последнее будет проходить через узкие каналы внутри турбины с задержкой. Отсюда - масляное голодание, повышенный износ деталей турбины и снижение теплоотвода. В результате "улитка" ломается и, как правило, это является негарантийным случаем. Ну и, наконец, не забывайте о том, что переход на более текучие масла зимой позволят вам также немного сэкономить на топливе за счет снижения трения деталей силового агрегата.