Названы способы худеть во время сна

Существуют способы худеть во время сна. По мнению экспертов, это вполне реально, поскольку организм продолжает тратить энергию и во время покоя, пишет издание Al Arabiya.

Однако процесс активного сжигания калорий во время сна можно и ускорить. Для этого требуется совершить пять простых действий.

Во-первых, эксперты советуют заняться вечером физической тренировкой. Благодаря поднятию тяжестей повышается метаболизм, а концентрация холестерина, глюкозы и инсулина, наоборот, снижается. Тяжелая тренировка способна разогнать метаболизм примерно на 16 часов.

Во-вторых, рекомендуется принять перед сном 30-секундный холодный душ. Он активирует бурый жир и позволит израсходовать до 400 дополнительных калорий.

В третьих, эксперты рекомендуют пить зеленый чай. Благодаря содержащимся в нем флавоноидам можно сжечь порядка 3,5% калорий за ночь.

В-четвертых, специалисты Американского института здоровья советуют спать в прохладном помещении. Это заставляет организм тратить энергию на поддержание температуры и помогает сжечь дополнительные 7% калорий.

Наконец, в-пятых, можно практиковать интервальное голодание. Его суть в том, что организм начинает сжигать собственный жир.

Ранее медики предупредили, что неосторожное похудение может привести к онкологии.