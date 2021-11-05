Медики предупредили, без чего похудение доводит до онкологии

Режим питания, предполагающий ограничение в углеводах и употребление большого количества белка, действительно способствует похудению. Однако он также может быть связан с серьезными рисками для здоровья, передает Food.news со ссылкой на зарубежных исследователей.

Диета с высоким содержанием белка (разрешаются говядина, нежирная свинина, птица, рыба, морепродукты, яйца, молочка и даже некоторые колбасы) также обычно ограничивает потребление углеводов, вплоть до отказа от овощей. То есть одна из основных проблем диеты в том, что человек не получает достаточно углеводов, в том числе полезных. А, значит, есть и дефицит клетчатки в организме. Отмечается, что ее недостаток "может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как рак толстой кишки и высокий уровень сахара и холестерина в крови".

Ранее диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков предупредил, что кето-диету (белковый режим питания) после оценки врачом состояния здоровья человека можно практиковать максимум месяц, в крайнем случае - полтора. Иначе есть угроза развития подагры и появления камней в почках.

"Она идеальна как краткосрочная диета перед праздниками", - подчеркнул врач.

Также эксперимент исследователей из Йельского университета доказал, что белковая диета эффективна для похудения только первое время.