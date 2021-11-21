Песков назвал блестящим шагом публикацию переписки в "нормандском формате"

Публикация МИДом переписки по организации саммита в "нормандском формате" - блестящий и решительный шаг, оценил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия 1").
"То, что сейчас творится в мировой дипломатии, раньше не творилось, и поэтому стало очень много лукавства. Отчаявшись что-то объяснить, и на фоне публичных обвинений Москвы в бездействии - вот такой блестящий шаг был предпринят", - пояснил Песков.
Такие действия нельзя назвать традиционными для дипломатии. "Но с другой стороны, нетрадиционно лукавая обстановка требует, наверное, нетрадиционных решительных действий", - заключил пресс-секретарь президента.