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21.11.2021 01:59
Рубрика: В мире

Президент Болгарии ответил Киеву и повторно назвал Крым российским

Президент Болгарии Румен Радев 20 ноября снова назвал Крым российским, добавив, что таковы "политические реалии".

Болгары Крыма пригласили президента Болгарии Радева на полуостров

"Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясен. В политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским", - приводит слова политика портал Mediapool.bg.

Радев добавил, что внешней политике необходим прагматизм, а антироссийские санкции, введенные из-за Крыма, не дают никакого эффекта. Он также отметил, что Россия не может быть "врагом" Болгарии, так как в памяти болгар она "освободительница нашего народа".

Напомним, во время предвыборных дебатов 18 ноября Радев заявил о российской принадлежности Крыма, а также неэффективности введенных Евросоюзом санкций. "Они не приносят результата", - подчеркнул президент. Заявления политика вызвали серьезное негодование в Киеве. МИД Украины уже вызвал к себе посла балканской республики.

В мире Европа Болгария В мире экс-СССР Украина Международные организации Европейский союз Присоединение Крыма к России

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