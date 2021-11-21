Президент Болгарии ответил Киеву и повторно назвал Крым российским

Президент Болгарии Румен Радев 20 ноября снова назвал Крым российским, добавив, что таковы "политические реалии".

"Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясен. В политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским", - приводит слова политика портал Mediapool.bg.

Радев добавил, что внешней политике необходим прагматизм, а антироссийские санкции, введенные из-за Крыма, не дают никакого эффекта. Он также отметил, что Россия не может быть "врагом" Болгарии, так как в памяти болгар она "освободительница нашего народа".

Напомним, во время предвыборных дебатов 18 ноября Радев заявил о российской принадлежности Крыма, а также неэффективности введенных Евросоюзом санкций. "Они не приносят результата", - подчеркнул президент. Заявления политика вызвали серьезное негодование в Киеве. МИД Украины уже вызвал к себе посла балканской республики.