Путин оценил эффективность детской вакцины от коронавируса

Переносимость вакцины от коронавируса для детей очень хорошая, подобрана безопасная доза, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

"Закончена 1-2 фаза клинических исследований и показана очень хорошая переносимость", - сообщил Логунов. "Была, во-первых, подобрана безопасная доза полностью для детей, и показано, что в среднем иммуногенность в детской популяции существенно превышает иммуногенность во взрослой", - уточнил он.

При этом антител после вакцинации намного больше, чем у взрослых. "У нас есть вся необходимая экспертиза о безопасности этой вакцины", - заверил ученый.

Президент поинтересовался дозировкой вакцины для детей. Она пересчитана на массу тела с учетом возрастных характеристик иммунитета, ответил собеседник. Владимир Путин спросил, видоизмененный ли это "Спутник V" или "то же самое, только объем на массу тела уменьшается". "То есть в принципе, применение на 170 млн человек говорит о том, что при подсчете на массу тела этого вещества можно и у детей применять?" - заметил он. "Безусловно", - сказал Логунов.