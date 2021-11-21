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21.11.2021 20:03
Рубрика: Власть

Путин решил проверить на себе назальную вакцину от коронавируса

Текст: Кира Латухина

Президент РФ Владимир Путин решил протестировать назальную вакцину от коронавируса, которую сейчас разрабатывают в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Я могу принять участие в этом эксперименте?" - спросил Владимир Путин замдиректора центра Дениса Логунова. Оказалось, ничего этому не мешает - нужно просто подписать согласие. "Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать", - решил не тянуть президент.

Логунов рассказал, что осталось провести клинические исследования препарата, который станет дополнительным барьером от ковида и сможет дополнить прививку, создав "барьерный" иммунитет в носоглотке.

Власть Работа власти Президент Вакцинация от коронавируса

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