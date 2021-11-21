Путин решил проверить на себе назальную вакцину от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин решил протестировать назальную вакцину от коронавируса, которую сейчас разрабатывают в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

"Я могу принять участие в этом эксперименте?" - спросил Владимир Путин замдиректора центра Дениса Логунова. Оказалось, ничего этому не мешает - нужно просто подписать согласие. "Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать", - решил не тянуть президент.

Логунов рассказал, что осталось провести клинические исследования препарата, который станет дополнительным барьером от ковида и сможет дополнить прививку, создав "барьерный" иммунитет в носоглотке.