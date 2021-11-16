Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19.

У этой вакцины "никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили", цитирует ученого РИА Новости. Он отметил также, что прививаться назальной вакциной нужно будет не чаще одного раза в полгода, возможно, и реже, но этот вопрос также еще предстоит изучить.

Ранее в интервью "Российской газете" ученый рассказал, что назальная вакцина не отменит вакцину, которая применяется сегодня. Гинцбург пояснил, что назальная вакцина создает местный иммунитет в носоглотке и дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в организм. "Значит, мы создаем с помощью назальной вакцины защиту на слизистой носоглотки. А та, которая сейчас, создает защиту в кровяном русле. То есть это два независимых барьера", - отметил глава центра.