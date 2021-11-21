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21.11.2021 15:48
Рубрика: Культура

В Москве откроется XXII телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик"

Текст: Татьяна Эсаулова
Так случилось, что номер знаменитого и всеми любимого телевизионного конкурса "Щелкунчик" всегда опережает год его проведения (22-й конкурс в 2021 году), - также, как и его участники, дети-вундеркинды, "бегущие" немножко впереди своих сверстников и удивляющие своим талантом, недетскими упорством и волей к победе, ведь конкурс "Щелкунчик" - это серьезный музыкальный турнир, за этапами которого из года в год на телеканале "Россия-Культура" следит многомиллионная аудитория.
Фото: Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-Культура". Фото: Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-Культура".
Фото: Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-Культура".

Организаторы конкурса отмечают, что в нынешних непростых условиях важно сохранить "особую творческую атмосферу конкурса, сделать все, чтобы состязание прошло успешно, стало запоминающимся в жизни и музыкальной карьере каждого участника".

Фото: ООО "Подмосковные вечера"
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Торжественное открытие конкурса состоится 29 ноября в Зале имени Чайковского, где будут выступать "золотые" и "серебряные" лауреаты прошлых лет: пианисты Сергей Давыдченко (2016) и Роман Шер (2020), скрипачка Химари Йошимура (2019), кларнетист Андрей Зайцев (2020) и перкуссионистка Вера Когай (2020).

Также на открытии выступят члены жюри конкурса: Валентина Мишо (саксофон), альтист Гилад Карни (Израиль/Швейцария), перкуссионистка И-Пинь Ян (КНР). Будет звучать музыка Чайковского, Римского-Корсакова и Прокофьева.

В концерте примет участие Симфонический оркестр Московской филармонии. За дирижерский пульт в этот вечер встанет еще один член жюри конкурса - Владислав Лаврик.

В этом году в "Щелкунчике" примут участие 48 юных исполнителей из Москвы, Петербурга, Омска, Краснодара, Сочи, Екатеринбурга, Сургута и Саратова, а также из зарубежных стран - Австрии, Армении, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Индии, Испании, Канады, Китая, Кипра, Ливана, Норвегии, Польши, Сербии, США, Турции и Франции.

Сейчас юные музыканты готовятся к выступлениям, но не отказываются от своих увлечений и хобби. Нынешним "щелкунчикам" нравится кататься на коньках по Красной площади, играть в футбол, настольный теннис и шахматы, заниматься плаванием и катанием на горных велосипедах, рисовать мультики, комиксы и ужастики, писать сонеты, рассказы и сочинять музыку. А еще они интересуется наукой и политикой, увлекаются йогой, снимаются в кино и воспитывают своих любимых питомцев.

Самым маленьким участникам конкурса всего по 8 лет - это пианисты Бенольель Гийом (Франция), Мяо Исюань (Китай-Канада) и Адучаева Анастасия (город Саратов). Среди струнников - это десятилетние альтистка Бхансали Аиша из Индии и виолончелистка Улиханян Ляна из Армении. Старшая по возрасту из всех номинаций (как всегда и бывает) - номинация "Духовые и ударные инструменты"; практически половине участников уже исполнилось 14 лет, а самому младшему, кларнетисту Гришину Михаилу - одиннадцать.

Фото: Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-Культура".
Прямая речь

Владислав Лаврик, заслуженный артист России, солист РНО, член жюри конкурса "Щелкунчик"-2021:

- Конечно, я давно знаком с конкурсом "Щелкунчик", всегда впечатлен его участниками и лауреатами. Это один из самых важных, а может быть и самый из известных детских конкурсов. Для ребят - это большой шанс показать свой талант огромной аудитории. И даже, когда сам занимаюсь со своими студентами, то стараюсь готовить их именно к такого рода мероприятию.

Фото: Предоставлено Центром Михаила Шемякина
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"Щелкунчик" сделан ярко, хорошо, красиво: именитые мастера, которые оценивают таланты, высочайшего уровня оркестровый коллектив Московской филармонии, выступающий с юными музыкантами. Это также серьезное продюсирование, и, конечно же, результат - появление маленьких звездочек, которые уже потом превратятся в наших коллег - больших музыкантов.

Любой детский конкурс всегда сложен в плане оценки таланта: иногда очень трудно поставить баллы, дать выше или ниже оценку. Никого не хочется обижать, ведь дети - очень искренни и чувствительны, и все, безусловно, талантливы, но у каждого одаренного ребенка будет свой путь.

Когда я вижу юные дарования на сцене, для меня каждый - уже артист. Я смотрю, как он выходит, как рассказывает историю. Всегда эта история должна быть абсолютно своей - и очень индивидуальной и убедительной. Все дети уникальны, но, когда вижу, как ребенок говорит с помощью звуков, что он хочет рассказать и как пытается это сделать, именно это становится самым главным. Чем больше он верит в эту свою рассказанную историю, тем проще ему достучаться до слушателя.

Кстати

Полный список участников можно найти на медиаплатформе платформе ВГТРК "Смотрим". Здесь, а также в прямом эфире канала "Россия-Культура" будут транслироваться церемония открытия, все туры музыкальных соревнований и главная интрига - финал.

Торжественное открытие конкурса в состоится 29 ноября в 19.00 (начало трансляции в 20.05).

30 ноября в прямой интернет-трансляции из МССМШ имени Гнесиных можно будет смотреть I тур конкурса (10.00 - 13.30 - Струнные инструменты; 14.00 - 17.30 - Духовые и ударные инструменты; 18.00 - 21.30 - Фортепиано).

1 декабря в эфире канала "Россия-Культура - II тур (11.15 - 13.15 - Струнные инструменты; 14.10 - 15.00 - Духовые и ударные инструменты; 17.10 - 19.10 - Фортепиано)

6 декабря (начало трансляции в 21.00) - прямая трансляция Финала и Торжественного закрытия конкурса из Концертного зала им. П. И. Чайковского.

Справка "РГ"

Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" учрежден телеканалом "Культура" в 2000 году.

Членами судейской коллегии в этом году стали: народный артист Российской Федерации Захар Брон (Россия/Германия); народный артист СССР Виктор Третьяков (Россия); Гилад Карни (Израиль/Швейцария); Елена Башкирова (Россия/Германия), Георгий Вачнадзе (Грузия/США), народный артист России Михаил Воскресенский, И-Пинь Янг (КНР), заслуженный артист России Владислав Лаврик, Валентина Мишо (Франция/Швейцария), Вадим Эйленкриг (Россия).

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