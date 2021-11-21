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21.11.2021 08:44
Рубрика: Происшествия

На Владивосток надвигается мощный циклон

Текст: Инесса Доценко

С вечера 21 ноября Владивосток окажется во власти циклона. По данным синоптиков, в приморской столице в 18-19 часов местного времени начнется дождь со снегом. Осадки могут продлиться до 22-23 часов понедельника.

Фото: vesti.ru
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Предполагаемое количество осадков - 30-45 миллиметров, высота снежного покрова - 4-6 сантиметров. Ожидается налипание снега на проводах и деревьях, а также гололед.

Из-за надвигающегося циклона все службы жизнеобеспечения переведены на усиленный, круглосуточный режим работы. Как сообщают в мэрии, на ликвидацию последствий непогоды на дороги готовы выйти 120 единиц коммунальной техники.

- Все комбинированные машины специалисты уже переоборудовали в пескоразбрасыватели и распределители реагентов, - рассказал заместитель главы администрации - начальник управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Кроме того, введены ограничения на въезд в город и передвижение по нему большегрузов.

На крутых спусках и подъемах Владивостока расставляют емкости с песком, которым в случае гололеда можно обработать дорогу. Как уточнили в городском управлении дорог и благоустройства, песком можно будет воспользоваться любому водителю.

Напомним, в прошлом году 18-20 ноября на южные районы края обрушился циклон, который принес с собой дождь, снег, штормовой ветер. Без энергоснабжения в 73 населенных пунктах остались около 180 тысяч человек, без тепла - 48 тысяч человек. Свыше 600 жителей Приморья обратились к врачам из-за травм и ушибов. Пострадала 41 тысяча деревьев.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Приморский край Владивосток

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