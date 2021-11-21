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21.11.2021 04:28
Рубрика: Общество

В Оренбуржье семья пригрозила судом автору видео с ползущим инвалидом

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Семья инвалида-колясочника, которого сняли ползущим на прием к врачу в поликлинике Медногорска, намерена обратиться в суд из-за публикации видеоролика в Сети. По словам близких, они не имеют претензий к персоналу медучреждения.

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Как уже писала "РГ", опубликованный в соцсетях и СМИ видеоролик с ползущим на коленях пациентом вызвал широкий общественный резонанс. Авторы публикации сообщали, что мужчине-инвалиду при посещении поликлиники отказались выдать коляску. По данному факту была начата прокурорская проверка.

Однако в медучреждении пояснили, что посетитель сам отказался от помощи - поскольку выбрал для себя привычный способ передвижения. У пациента имелись специальные наколенники, налокотники и перчатки.

Слова медиков подтвердила и семья инвалида. В видеоролике, опубликованном минздравом региона, сообщается, что мужчина приехал в поликлинику в сопровождении близких на прививку.

"Фельдшер предложила коляску, мы отказались, - заявила сопровождавшая родственница. - Претензий к врачам не имеем. Он у нас так передвигается постоянно. На съемки мы разрешения не давали. Будем подавать в суд - потому что он расстроился".

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По информации миздрава Оренбургской области, больницу проверили представители прокуратуры Медногорска и не выявили нарушений.

В ведомстве призвали владельцев анонимных пабликов и телеграм-каналов "думать не только о своих рейтингах, но и об уважении к личному пространству и чувствам других людей".

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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