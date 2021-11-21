На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды

Наша "Российская газета" и телеканал "Вести 24" продолжают следить за тем, как в Алтайском крае преследуют людей за желание пить чистую воду.

В этой истории появился удивительный факт: оказывается фотокамеру, на которую была снята злосчастная фотосессия, в декабре 2020 года герою нашей публикации Максиму Ломакину по поручению Владимира Путина вручила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. Подросток, размещавший в аккаунте "Инстаграм" видео-зарисовки о добрых делах и поступках, мечтал об экшн-камере, которая существенно улучшит его работу. Посоветовавшись с родителями, Максим решил написать письмо в администрацию президента России с просьбой осуществить его мечту. "Ты поразил своим горячим желанием - помогать людям. Пусть этот подарок служит твоим благородным целям", - сказала министр, вручая школьнику предновогодний подарок.

И вот 31 октября жители барнаульского поселка Сибирская Долина попытались в очередной раз привлечь внимание властей к проблеме водоснабжения. На месте сбора жителей дежурили полицейские, сказавшие: "У вас есть три минуты". Люди растянули плакаты "Хотим чистой воды", SOS, "Устали ждать", "Кто нам поможет?". После трехминутной фотосессии ее участники спокойно разошлись по домам. А полицейские, усмотрев правонарушение, сели составлять протоколы в отношении организаторов - матери троих детей Дианы Заварзиной и живущего по соседству несовершеннолетнего Максима Ломакина, владельца фотоаппарата.

4 ноября - в День народного единства! - Центральный районный суд Барнаула признал Диану Заварзину в совершении административного правонарушения ("Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния") и оштрафовал на 15 тысяч рублей. Заплатить штраф помогли неравнодушные жители поселка.

Краевой министр соцзащиты в 2020 году вручала Максиму фотоаппарат от президента России. Фото: Министерство социальной защиты Алтайского края

9 ноября "РГ" рассказала об этой истории в материале "Без воды виноватые". После этого к ситуации подключился депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов. 19 ноября в программе Шаргунова "Двенадцать" на телеканале "Вести 24" вышел сюжет о попытках жителей Сибирской Долины напомнить местным властям о том, что вода не соответствует нормам СанПиН.

- Жители уже не первый год пьют муть и жуть, - подчеркнул ведущий программы. - Минувшим летом на это обращали внимание надзорные и правоохранительные органы, однако качество воды по-прежнему остается крайне скверным. Накипи не выдерживают даже стиральные машины, которые приходится менять каждый год. Фотосессия длилась несколько минут, а теперь за нее еще и прижали.

Сергей Шаргунов выразил надежду, что нет худа без добра и вся вопиющая история привлечет наконец-то внимание к беде жителей Сибирской Долины.

- Мы на это очень надеемся и верим, что все закончится очень хорошо, - ответила ведущему Диана Заварзина. - Инфраструктура поселка, построенного 10 лет назад, остается на зачаточном уровне. Пробили дырку в земле - и решили, что достаточно: "Есть скважина, и жизнь налажена". А у меня третья посудомоечная машина сломалась. Семья у меня немаленькая, и все это ощутимо бьет по бюджету. Вода стала первой строчкой в бюджете каждого дома нашего поселка. Пить воду из-под крана - это самоубийство. В поселке насчитывается около 3000 жителей, из них коло 800 детей.

- У нас в доме сломались стиральная и посудомоечная машины. Пользоваться такой водой невозможно, - дополнил 16-летний Максим Ломакин, родители которого являются инвалидами третьей группы.

Казалось бы, история с "фотокриком" яснее ясного, и местные власти успели пообещать исправить ситуацию с водой - правда, не сразу, а к концу 2023 года. Однако есть еще маховик судебной системы, который продолжает неумолимо раскручиваться.

18 ноября школьник Ломакин предстал перед 14 членами комиссии по делам несовершеннолетних Центрального района Барнаула. Комиссия единогласно вынесла Максиму предупреждение "за административное правонарушение". В очередной раз возникает вопрос, а знают ли вообще барнаульские чиновники о норме, о которой нередко напоминает Верховный суд РФ: не может считаться правонарушением действие, формально нарушающее закон, но не представляющее общественной опасности? Какая такая общественная опасность исходила от десятиклассника?

Максим Ломакин: Мечтаю после школы поступить на юрфак и потом защищать права людей нашей страны Фото: Из личного архива

- После этого заседания почувствовал разочарование и недоумение. До сих пор не могу понять, за что меня наказали. По закону мы во время фотосессии ничего не нарушили. Утешает только то, что меня поддержали многие люди - жители Сибирской Долины, неравнодушные барнаульцы, педагоги и учащиеся лицея, где я учусь. Мечтаю после школы поступить на юрфак и потом защищать права людей нашей страны, - говорит Максим.

Но и это еще не все! Как оказалось, в отношении Заварзиной 31 октября был составлен еще один протокол об административном правонарушении. На сей раз Диане Юрьевне вменяется нарушение по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации). Кстати, этот протокол отправлялся на доработку, а в распоряжении "РГ" есть его копия - в ней перепутан даже пол "правонарушителя". Заварзина уже получила повестку на 16 декабря.

- Жду возможности ознакомиться с новым протоколом и очередного суда, - стоически заявила "РГ" многодетная мать, на попечении которой находятся дети 11, 10 и 4 лет.

Комментарий

Сергей Шаргунов, писатель, депутат Госдумы:

- Я официально обратился к Генпрокурору с просьбой опротестовать судебное решение, а также к губернатору Алтайского края. Необходимо в кратчайшие сроки начать строительство водонапорной башни со станцией водоочистки. Надо прекратить это издевательство над людьми, которых преследуют лишь за то, что они бьются за самое элементарное. В итоге люди теряют веру в справедливость. Спасибо за неравнодушие "Российской газете". Давайте вместе добьемся того, чтобы людей оставили в покое. Вообще проблема с водой на Алтае, где, казалось бы, прекрасные полноводные реки, очень остра. Я ранее приезжал в Сростки, выпускал сюжет о местной воде, в чем-то удалось помочь людям, но нужна решительная государственная подмога. А ведь на Алтае живут люди небогатые, у них нет денег на то, чтобы покупать бутилированную воду. Чиновники, которые столь безответственно ведут себя по отношению к гражданам, должны помнить о том, что их действия подпадают под статьи Уголовного кодекса.

Подготовил Андрей Полынский