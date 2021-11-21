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Рубрика: Происшествия

На Дону проверят мясо, которым могла отравиться семья

Текст: Роман Мерзляков

Специалисты отобрали пробы домашнего мяса, которое, по одной из версий, могло стать причиной отравления семьи в Октябрьском районе Ростовской области, сообщает РИА Новости.

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Мясное блюдо в воскресенье ели все члены семьи.

Напомним, что из-за отравления пока не известным веществом скончались две девочки семи и восьми лет, проживавшие в станице Бессергеневской. Остальные домочадцы - двое взрослых и еще двое детей - госпитализированы. У них также выявлены признаки отравления.

Следователи возбудили уголовное дело.

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