На Дону проверят мясо, которым могла отравиться семья

Специалисты отобрали пробы домашнего мяса, которое, по одной из версий, могло стать причиной отравления семьи в Октябрьском районе Ростовской области, сообщает РИА Новости.

Мясное блюдо в воскресенье ели все члены семьи.

Напомним, что из-за отравления пока не известным веществом скончались две девочки семи и восьми лет, проживавшие в станице Бессергеневской. Остальные домочадцы - двое взрослых и еще двое детей - госпитализированы. У них также выявлены признаки отравления.

Следователи возбудили уголовное дело.