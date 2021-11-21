Россияне рассказали, сколько дней хотят отдыхать на Новый год

Россияне рассказали, сколько дней хотят отдыхать на новогодние праздники. Соответствующий опрос провел сервис SuperJob, сообщает RT.

Большинство соотечественников - 35% - устраивают установленные 10 дней каникул. Еще дольше хотят отдыхать лишь 11% респондентов. При этом 16% опрошенных готовы отдыхать всего 1-3 дня. А 13% респондентов устроили бы каникулы длиной 4-6 дней.

И только 6% опрошенных заявили, что готовы вообще не отдыхать после Нового года.

Опрос также выявил, что десятидневные каникулы чаще устраивают женщин, чем мужчин - 41% и 30% соответственно. Зато вдвое большее количество мужчин поддерживали идею каникул длиной в две недели.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысяч россиян.

Ранее представители туриндустрии назвали стоимость одного дня отдыха в российских отелях на новогодних каникулах.