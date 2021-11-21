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Рубрика: Экономика

С 1 января 2022 года в России скорректируют порядок выплаты пенсий

С 1 января 2022 года изменятся выплаты пенсий в России. Нововведения ранее утвердил Минтруд, напоминает "Парламентская газета".

Изменения коснутся тех, кто проживает на территории, где введен режим ЧС. Деньги можно будет получить раньше, если граждане направят соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Кроме того, россияне теперь смогут выбирать, каким способом получать выплаты: через почту или другую организацию.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Еще об одном нововведении рассказала Светлана Бессараб, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. "Сейчас из пенсий пожилых людей по судебным листам могут производиться удержания. В случае признания пенсионера банкротом, эти удержания должны будут немедленно прекратить", - сказала народная избранница.

На пенсию, которую пожилой человек не успел получить при жизни, смогут претендовать его наследники. Они должны направить в ПФР заявление.

Ранее проректор Финансового университета Александр Сафонов поделился мнением, что индексация пенсий с 1 января 2022 года может быть не ниже, чем индексация прожиточного минимума. По оценкам Минэкономразвития, инфляция в 2021 году будет в пределах 8 процентов. "Учитывая то, что президент дал поручение индексировать прожиточный минимум на 8,6 процента, такой сценарий наиболее вероятен", - уточнил эксперт.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Правительство Минэкономразвития

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