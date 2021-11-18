Эксперт спрогнозировал, насколько могут вырасти пенсии с 1 января 2022 года

Индексация пенсий с 1 января 2022 года может быть не ниже, чем индексация прожиточного минимума. Такую точку зрения "Российской газете" высказал проректор Финансового университета при правительстве России Александр Са

фонов.

- В соответствии с действующим законодательством пенсии индексируются, как правило, на уровень инфляции предыдущего года. В связи с тем, что по оценкам Минэкономразвития, инфляция в 2021 году окажется в пределах 7,8-8,1%, логично провести индексацию именно в этом диапазоне. Учитывая то, что президент дал поручение индексировать прожиточный минимум на 8,6%, такой сценарий наиболее вероятен, - уточнил эксперт.

Напомним, что сегодня на совещании с правительством по социальным вопросам президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по индексации пенсий выше уровня инфляции. По словам главы государства, предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются и в правительстве, и в администрации президента, и в Госдуме. Изначально, при подготовке бюджета Пенсионного фонда России на 2022-2024 годы, было заложено, что повышение пенсий неработающих пенсионеров в 2022 году составит 5,9%. В 2023-м предполагается, что пенсии должны вырасти на 5,6%, в 2024-м - на 5,5%. При этом среднегодовой размер страховой пенсии в следующем году должен составить более 17 тысяч рублей, в 2023-м - около 18 тысяч, в 2024-м - более 18,7 тысячи.