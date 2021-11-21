С пробегом за 300 000 км. Самые надежные дизели моторы из Японии и Кореи

Под Азией, конечно, в первую очередь, подразумевается Япония как исторически главный автопроизводитель этого региона. Свой вклад в развитие легкового солярочного моторостроения успели сделать и в Южной Корее, правда, куда в меньших масштабах. А вот автоконцерны Китая дизельный бум пропустили почти полностью - пик развития автопрома Поднебесной сразу пришелся на эпоху популярности электромобилей, так что в этой подборке китайских моторов не будет.

Конечно же, когда речь заходит о японских дизелях, на ум приходят внедорожники Land Cruiser - это самые распространенные дизельные автомобили из Японии. Трудно поверить, но если сравнивать линейку солярочных моторов из Страны восходящего солнца и Старого Света, то результаты будут не в пользу первой. Все дело в том, что делать по-настоящему эффективные дизели в Японии так и не научились. Все японские агрегаты хоть реально очень выносливы и очень надежны, чаще всего не обладают выдающимися характеристиками, а что еще важнее - оказываются прожорливы.

Доказательством тому как всегда является автоспорт, а если быть точнее - чемпионаты по трофи-рейдам, где бок о бок сражаются болиды, построенные на базе различных внедорожников. Так вот, если команда выбирает для себя европейскую основу, практически всегда под капотом будет дизель, а если прототип построен на базе японского автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев это будет бензиновый мотор.

Кстати, именно потому, что солярочные агрегаты из Японии так и не вышли на уровень европейских конкурентов, производители этой страны всерьез взялись за бензиновые гибриды.

Toyota

Фото: Скриншот с youtube.com

Собственно, главный азиатский производитель дизелей с самой широкой линейкой моделей. Несмотря на это, 80% из них - это внедорожники Land Cruiser.

Еще 15% приходится на пикап Hilux и внедорожник Fortuner. Все остальное количество моделей Toyota на солярке в пределах погрешности. Тот факт, что распространенность в России гибридной модели Prius превосходит объем продаж дизельного кроссовера RAV4, говорит о многом.

Из немногочисленных солярочных агрегатов самый легендарный, как и сама машина, конечно же, мотор V8 4.2 серии 1HD. Найти "сотый Крузак" с дизелем и пробегом менее 300-500 тыс.км практически нереально, да и просят за такие экземпляры до сих пор немалые деньги. Как ни странно, мотор 1HD не был беспроблемным: у него довольно слабая система ГРМ, капризный электронный ТНВД и быстро забивающиеся клапан ЕГР с спускным коллектором. Живут эти моторы по миллиону км только при должном уходе.

Нередко в рейтингах надежности можно встретить и другой тойотовский дизель серии 1AD\2AD, который многие знают по маркировке D-4D. Моторы имеют объем 2.0 и 2.2 литра и у нас больше всего известны по кроссоверу RAV4. На самом деле мотор не самый выдающийся - имел проблемы с пробоем прокладки ГБЦ и поджирал масло, так что с его выбором нужно быть внимательным.

Nissan

Фото: Скриншот с youtube.com

Второй по распространенности дизелей производитель Японии в России также хорошо известен. В первую очередь, по моделям Patrol и Pathfinder. Как ни странно, обе этих модели в итоге оказалась за бортом рынка как раз из-за отсутствия в гамме Nissan хорошего нового дизеля. 3.0-литровый агрегат Patrol был слаб, а рамный Pathfinder не выдержал конкуренции с кроссоверами.

Однако в гамме Nissan оказался 2.2-литровый агрегат серии YD, который многие в России знают по модификации 22DDTi на кроссовере X-Trail поколения Т30. Дизель очень выносливый, но, опять же, требует заботы. В нем стоит надежная система питания Denso, главный недостаток которой высокая цена в случае ремонта. Двухрядная цепь ГРМ ходит не менее 200 тыс.км, но потом за ней нужен присмотр. В остальном рекомендации к мотору стандартные - хорошее топливо и масло, регулярная профилактика.

После мотора 2.2 на X-Trail пришел другой, 2.0-литровый агрегат. И это также один из лучших дизелей, который достался японцам от французов. Речь идет о "всереношном" моторе M9R, который мы перенесли в "азиатскую" подборку именно по причине куда большей распространенности на японских кроссоверах.

Двигатель очень крепкий, при этом неприхотливый. При регулярном прохождении ТО каждые 15 тыс. км спокойно доезжает до пробега в 300 тыс.км, после чего также требует внимания к системе ГРМ.

Honda

Фото: Скриншот с youtube.com

За всю свою историю у компании Honda было всего три легковых дизеля, один из которых достался японцам от британского производителя Rover.

Однако ответственный подход инженеров к своей работе позволил сразу получить неплохой агрегат. Речь идет о 2.2-литровом дизеле N22A в разных модификациях, который делали, само собой, специально под европейский рынок, так что в России популярность этого мотора крайне ограничена.

Двигатель получился современным и надежным, но, увы, очень требовательным. Интересно, что к качеству масла и частоте его замены мотор относится даже трепетнее, чем к качеству топлива, в ином случае быстро растягивается цепь ГРМ, правда случаев ее обрыва практически не встречается. А еще обязательное условие беспроблемной работы - отсутствие сильных морозов. Топливная система Honda не переносит температуры ниже минус 10-15 градусов.

В целом дизель Honda имеет гарантированный ресурс не менее чем в 300 тыс.км при условии наличия владельца-педанта, живущего в южной части нашей страны.

Hyundai\Kia

Фото: Пресс-служба Kia.

Один из тех редких случаев, когда практически вся популярная линейка дизельных моторов получилась удачной. Все дело в том, что концерн Hyundai-Kia фактически учился делать дизельные моторы, смотря на чужие ошибки, главным образом, японских соседей, а потому очень многие нюансы разрабатывались для корейцев европейскими дизелистами.

Как раз поэтому самой удачной считается серия евро-моторов, обозначаемая как "U". Это двигатели модификаций D4FA, D4FB и D4FD или проще объемом 1.5, 1.6 и 1.7 литра. В России чаще остальных встречается дизельный Hyundai Matrix 1.5 и Hyundai i40 1.7. А мотор 1.6 лучше остальных известен у нас по Kia Soul.

Двигатели оказались в целом надежны и обычно добегают до пробега 300+ тыс.км.: самый надежный из тройки - 1.5, а самый капризный - 1.6. Правда, вместе с европейскими достоинствами пришли и европейские нюансы: моторы очень требовательны к качеству топлива, масла и квалифицированному обслуживанию. Как минимум каждые 50 тыс.км нужно чистить спускной коллектор, а каждые 150 тыс.км придется менять ГРМ.

Гораздо лучше маленьких дизелей в России известны корейский моторы, которые ставились на кроссоверы. Самые распространенные из них - двигатели серии "R" объемом 2.0 и 2.2 литра серии D4HA. Двигатели оказались крайне надежны, что особенно заметно на контрасте с неудачным бензиновым мотором 2.0 и реже 2.4, которые скандально известны по задирам на цилиндрах. Следить в корейских дизелях нужно лишь за качественной профилактикой: топливо, масло, работоспособность клапана ЕГР, чистота впускного коллектора. А единственным слабым местом является шкив коленвала, который разбалтывается быстрее положенного.

Выводы

Фото: Пресс-служба Toyota.

Как можно заметить, по-настоящему легендарным дизелем-миллионником можно назвать разве что тойотовский V8, да и тот со своими сюрпризами. Все остальные солярочные моторы из Азии, в отличие от европейских конкурентов, полны нюансов, а главное гораздо хуже распространены по России.

Поэтому при выборе японского или корейского автомобиля с дизелем лучше всего учитывать надежность и ремонтопригодность такой же модели, только с бензиновым двигателем. Есть большая вероятность, что экономия на расходе топлива не компенсирует потерю времени и денег на поиск грамотных сервисменов и заказ оригинальных запчастей.