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21.11.2021 10:03
Рубрика: Общество

Ученые назвали три пищевые привычки, помогающие продлить жизнь

Текст: Алексей Рыбин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Британские исследователи рассказали о пищевых привычках, которые могут продлить жизнь. По их мнению, все дело в сахаре, ресвератроле и витамине D. Выводы ученых опубликовала газета The Daily Express.

Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области
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Британцы уверены, что людям, которые собираются прожить подольше, стоит снизить потребление сахара. Исследователи обращают внимание на пример плодовых мух, которые склонны к преждевременной смерти от богатого сахаром питания. И, чтобы замедлить старение и улучшить метаболизм, ученые советуют уменьшить его количество в рационе.

Что касается ресвератрола, то это антиоксидант, который содержится в красном вине и других продуктах. Ученые выяснили, что ресвератрол усиливает выживаемость клеток и замедляет старение дрожжей, а также защищает от гипертонии, сердечных заболеваний, ожирения и повышенной чувствительности к инсулину. По мнению одного из исследователей - доктора Дэвида Синклера - следует принимать по 1000 мг этого антиоксиданта.

Наконец, витамин D3, уверены исследователи, снижает риск различных возрастных заболеваний. Ученые ссылаются на результаты 20-летнего наблюдения за 78 тысячами австрийцев, которое показало, что у людей с низким уровнем витамина D в крови почти в три раза больше шансов умереть, чем у людей с нормальным его уровнем.

Вдобавок, недостаток витамина ведет к снижению когнитивных функций, депрессии, остеопорозу, сердечно-сосудистым заболеваниям, гипертонии, диабету II типа и раку.

В естественных условиях организм получает витамин D от солнца. Но с наступлением осени и зимы его оказывается недостаточно.

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