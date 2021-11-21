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21.11.2021 15:56
Рубрика: Экономика

В ФПК разъяснили ситуацию с пересмотром графика поездов

Текст: Евгений Гайва
Продажа билетов по некоторым поездам закрыта, но это не означает отмену поездов, а только пересмотр графика движения, сообщили "РГ" в дочернем предприятии РЖД - Федеральной пассажирской компании (ФПК).
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Пересмотр графика связан с потребительским спросом. "Несмотря на пересмотр графика отдельных поездов, мы полностью сохраняем транспортную доступность регионов и населенных пунктов. На каждом маршруте курсируют альтернативные поезда", - отметили в компании.

Фото: istock
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Кроме того, в режиме реального времени ведется мониторинг спроса пассажиров на поездки. В случае необходимости и высокой востребованности компания готова вновь пересмотреть графики движения в сторону увеличения периодичности. "Мы также готовы добавить дополнительные вагоны в составы популярных поездов", - подчеркнули в ФПК.

В новогодний период будут назначены дополнительные поезда по наиболее востребованным у пассажиров направлениям, то есть на курорты Северного Кавказа, черноморское побережье, в популярные горнолыжные центры, между городами Урала и Дальнего Востока.

"Как социально-ответственная компания и национальный железнодорожный перевозчик мы полностью удовлетворим спрос пассажиров на поездки, обеспечив безопасную и комфортную перевозку с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер", - заверили в ФПК.

Ранее издание РБК сообщило со ссылкой на телеграмму ФПК о прекращении продаж билетов на некоторые поезда в определенные даты. Издание указывает, что компания отменит или сократит периодичность курсирования 44 поездов.

Как писала "РГ", по сравнению с 2020 годом средний чек поездок по железной дороге по самым популярным направлениям снизился примерно на 10%.

Заметно подешевели поездки из Санкт-Петербурга в другие города. Например, стоимость путешествия по железной дороге в Адлер снизилась на 28%, до 3,8 тысячи рублей, в Ижевск - на 18%, до 3 тысяч рублей, в Иваново - на 17%, до 2 тысяч рублей, а в Тверь - на 26%, до 1,3 тысячи рублей.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

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