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17.11.2021 00:55
Рубрика: Экономика

Где в декабре можно отдохнуть по низким ценам

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 261(8612)
На туристическом рынке наступило затишье: "бархатный сезон" закончился, а предновогодний период еще не настал. Туристы меньше ездят по стране, авиабилеты стали доступнее, так что сейчас есть хорошая возможность отправиться в путешествие по доступным ценам. К тому же средняя стоимость авиаперелетов с середины ноября до конца декабря по самым популярным направлениям в России снизилась и по сравнению с прошлым годом сразу на 20-60%, рассказали "Российской газете" представители туриндустрии. Они назвали самые популярные направления и указали, в какие города перелеты подешевели больше всего.
У желающих застать последние отзвуки если не лета, то хотя бы бархатного сезона появились новые возможности: в заветные места авиаперелеты дешевеют. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС У желающих застать последние отзвуки если не лета, то хотя бы бархатного сезона появились новые возможности: в заветные места авиаперелеты дешевеют. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
У желающих застать последние отзвуки если не лета, то хотя бы бархатного сезона появились новые возможности: в заветные места авиаперелеты дешевеют. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

По делам из Москвы

Прежде всего заметно подешевели перелеты из столицы в различные регионы страны. По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, больше всего средняя стоимость билета с вылетом с 20 ноября по 31 декабря снизилась по направлению Москва - Воронеж. По сравнению с ценами за аналогичный период прошлого года перелет подешевел на 43,6% и сейчас стоит 3,1 тысячи рублей на человека в одну сторону, рассказала представитель компании Елена Шелехова.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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По доступным ценам в декабре из Москвы можно слетать по делам или для того, чтобы навестить родственников, в Томск, Омск, Челябинск, Ульяновск, Махачкалу. По сравнению с прошлым годом билеты в эти города подешевели на 30-40%. Перелет в Томск в одну сторону на одного пассажира в среднем обходится в 4,9 тысячи рублей, в Омск - 4,3 тысячи рублей, в Челябинск - 3,6 тысячи рублей, в Махачкалу - 2,9 тысячи рублей, а в Ульяновск - всего 2,7 тысячи рублей.

Юг всегда в тренде

Даже в "низкий сезон" привлекательными могут быть и путешествия на юг России. Средний чек авиабилетов на самые популярные курорты также снизился. Перелеты в конце ноября и декабре из Москвы в Анапу подешевели на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и сейчас стоят в среднем 5,1 тысячи рублей. В Сочи можно добраться за 3,5 тысячи рублей, цены снизились на 15,3%, перелет в Краснодар обойдется в 3,8 тысячи рублей, на 16,8% меньше, чем в 2020 году.

Сочи остается одним из самых популярных у туристов направлений даже в декабре, говорит президент Общероссийского союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. На это направление приходится около половины всех бронирований на декабрь. Также, по его словам, значительные доли бронирований приходятся на Санкт-Петербург и Москву. В столицах путешественники хотят прогуляться по улицам с праздничной иллюминацией.

К первому снегу

Уже с конца ноября путешественники устремляются и на горнолыжные курорты. Причем едут туда не только ради катания на лыжах. Многие туристы хотят попасть в горы, чтобы подышать чистым воздухом и погулять по свежему снегу. Помимо Красной Поляны в горном кластере Сочи популярны Шерегеш, Домбай, Архыз. Кстати, перелет в декабре в Минеральные Воды - ближайший аэропорт и к Архызу, и к Домбаю - из Москвы обойдется в 3,2 тысячи рублей, на 20% дешевле, чем год назад.

А на курорт Шерегеш можно улететь чартерным рейсом в составе комплексного тура. Чартерную программу с 13 ноября запускает туроператор TUI. Благодаря этому перелеты становятся существенно дешевле обычных рейсов.

Если далеко лететь не надо

Дешевле стали билеты и на регулярные авиарейсы между регионами. Здесь больше всего подешевел перелет из Санкт-Петербурга в Томск - на 63%, с 11,6 тысячи рублей до 4,2 тысячи рублей, рассказал представитель сервиса поездок и путешествий "Туту.ру". Из Санкт-Петербурга также стали доступнее перелеты в Пермь, Калугу, Оренбург, Архангельск. Цены в среднем снизились на 20-45%. Перелеты по этим маршрутам в конце ноября и декабре обходятся от 2,5 до 4,5 тысячи рублей в зависимости от расстояния.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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На курортных направлениях также есть снижение стоимости авиабилетов. Больше всего подешевели перелеты из Тюмени в Симферополь - на 59%, до 5,1 тысячи рублей. Кстати, Крым также входит в число самых востребованных направлений путешествий даже в декабре.

Также доступнее стали авиапутешествия из Нижневартовска в Минеральные Воды. Средний чек по этому направлению снизился на 56%, до 5,2 тысячи рублей. Также на 30%, до 3,4 тысячи рублей, снизился средний чек на авиаперелеты из Челябинска в Сочи и на 38%, до 6,6 тысячи рублей, - из Нового Уренгоя в Краснодар.

Не по воздуху, а по земле

Более доступными стали и путешествия по железной дороге. По сравнению с 2020 годом средний чек поездок по самым популярным направлениям снизился примерно на 10%.

Заметно подешевели поездки из Санкт-Петербурга в другие города. Например, стоимость путешествия по железной дороге в Адлер снизилась на 28%, до 3,8 тысячи рублей, в Ижевск - на 18%, до 3 тысяч рублей, в Иваново - на 17%, до 2 тысяч рублей, а в Тверь - на 26%, до 1,3 тысячи рублей.

На межрегиональных маршрутах поездки на поезде стали доступнее из Симферополя в Ростов-на-Дону и Вологду, из Новокузнецка в Екатеринбург и из Тюмени в Омск. Снижение составило от 20 до 28%. В среднем такие поездки в декабре обойдутся от 2 тысяч рублей, до 4,6 тысячи рублей на человека в один конец.

Если планируется не деловая, а туристическая поездка на поезде, можно отправиться в организованный круиз. Много интересных путешествий предлагает компания "РЖД Тур", среди которых особенно популярными стали поездки в Вологодскую область к Деду Морозу, замечает Волков.

Экономика Туризм

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