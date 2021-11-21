Врач рассказала, что будет, если ежедневно пить ложку масла натощак

Среди доступных отечественных суперфудов специалисты выделяют льняное масло. При этом часто можно видеть рекомендацию, что продукт следует пить утром на голодный желудок - якобы ложка льняного масла способствует снижению уровня холестерина, выводу желчи и так далее. Как отметила в своем аккаунте в Instagram врач-диетолог Елена Мотова, это "достаточно дикий метод" оздоровления.

"Была одно время такая мода пить жиры для желчегонного действия. Мне кажется, это опасная практика. Если у человека, например, есть камни в организме или что-то другое, то он таким образом может себе устроить незапланированный приступ печеночной колики", - предупредила Мотова, добавив, что для здорового человека употребление масла натощак для улучшения работы внутренних органов - бессмысленная практика.

Более того, если здоровый человек негативного эффекта может быть и не заметит, то при наличии желчекаменной болезни все может закончиться перекрытием желчного протока и операцией. По сути, прием масла натощак провоцирует полноценный жировой удар по органам пищеварения. Такая излишняя стимуляция поджелудочной железы и желчного пузыря может сильно навредить. Уточняется, что оптимально использовать растительные масла вместе с пищей.

Ранее врач-психоэндокринолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов отметил, что царь масел по степени полезности - масло амаранта. Специалист предупредил, что продукт дорогой. Между тем, суточная норма потребления 18-20 граммом этого масла поможет снизить липиды в крови, нормализовать функцию печени.