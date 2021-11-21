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21.11.2021 05:45
Рубрика: Общество

Врач рассказала, что будет, если ежедневно пить ложку масла натощак

Текст: Оксана Грибанова

Среди доступных отечественных суперфудов специалисты выделяют льняное масло. При этом часто можно видеть рекомендацию, что продукт следует пить утром на голодный желудок - якобы ложка льняного масла способствует снижению уровня холестерина, выводу желчи и так далее. Как отметила в своем аккаунте в Instagram врач-диетолог Елена Мотова, это "достаточно дикий метод" оздоровления.

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"Была одно время такая мода пить жиры для желчегонного действия. Мне кажется, это опасная практика. Если у человека, например, есть камни в организме или что-то другое, то он таким образом может себе устроить незапланированный приступ печеночной колики", - предупредила Мотова, добавив, что для здорового человека употребление масла натощак для улучшения работы внутренних органов - бессмысленная практика.

Более того, если здоровый человек негативного эффекта может быть и не заметит, то при наличии желчекаменной болезни все может закончиться перекрытием желчного протока и операцией. По сути, прием масла натощак провоцирует полноценный жировой удар по органам пищеварения. Такая излишняя стимуляция поджелудочной железы и желчного пузыря может сильно навредить. Уточняется, что оптимально использовать растительные масла вместе с пищей.

Ранее врач-психоэндокринолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов отметил, что царь масел по степени полезности - масло амаранта. Специалист предупредил, что продукт дорогой. Между тем, суточная норма потребления 18-20 граммом этого масла поможет снизить липиды в крови, нормализовать функцию печени.

Наука Общество Здоровье

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