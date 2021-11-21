Вышел трейлер фантастического боевика с Хлоей Морец "Мать/Андроид"

Сервис Hulu показал на своем YouTube-канале первый полноценный трейлер очередного фантастического боевика про восстание машин "Мать/Андроид". С Хлоей "Убивашкой" Морец в главной женской роли.

Морец сыграла беременную Джорджию, которая вместе со своим черным парнем пытается укрыться от взбунтовавшегося искусственного интеллекта, прорываясь через оккупированные андроидами-убийцами локации в местности, до которых те еще не успели добраться.

Режиссер и сценарист - Маттсона Томлина ("Проект Power"). Мэтт Ривз (постановщик нового "Бэтмена", "Монстро" и двух частей новой "Планеты обезьян") - продюсер.

Как рассказал Томлин, родившийся в Бухаресте, при написании сценария он частично вдохновлялся историей своих родителей и для него этот фильм глубоко личный.

Напомним, что до этого Морец работала у Ривза на ремейке хоррора "Впусти меня" (2010).

Релиз - 17 декабря.