Новости

Актера Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище Москвы 15:19
Актер "Ворониных" и "Тренера" Козловского Михаил Зубов умер в 42 года 15:09
Наталия Орейро рассказала, что вакцинировалась "Спутником V" 14:59
BBC опубликовала анонс финального сезона "Острых козырьков" 20.11.2021
Опубликованы два новых постера "Матрицы: Воскрешение" 20.11.2021

Вышел трейлер фантастического боевика с Хлоей Морец "Мать/Андроид"

Новости
    21.11.2021, 15:53
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сервис Hulu показал на своем YouTube-канале первый полноценный трейлер очередного фантастического боевика про восстание машин "Мать/Андроид". С Хлоей "Убивашкой" Морец в главной женской роли.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый трейлер "Аллеи кошмаров" Гильермо дель Торо

Морец сыграла беременную Джорджию, которая вместе со своим черным парнем пытается укрыться от взбунтовавшегося искусственного интеллекта, прорываясь через оккупированные андроидами-убийцами локации в местности, до которых те еще не успели добраться.

Режиссер и сценарист - Маттсона Томлина ("Проект Power"). Мэтт Ривз (постановщик нового "Бэтмена", "Монстро" и двух частей новой "Планеты обезьян") - продюсер.

Как рассказал Томлин, родившийся в Бухаресте, при написании сценария он частично вдохновлялся историей своих родителей и для него этот фильм глубоко личный.

Напомним, что до этого Морец работала у Ривза на ремейке хоррора "Впусти меня" (2010).

Релиз - 17 декабря.

Новости

Опубликовано видео спасения Марины Хлебниковой из горящей квартиры 20.11.2021
Умер легендарный американский актер Арт ЛаФлер 20.11.2021
Пострадавшей при пожаре Марине Хлебниковой потребовались доноры 20.11.2021
Вышел трейлер комедии с Павлом Волей "Снегурочка против всех" 20.11.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Том Холланд предложил заменить Питера Паркера на Майлза Моралеса в MCU 19.11.2021
Опубликован новый постер к "Матрице: Воскрешение" - с Нео и Тринити 19.11.2021
Скарлетт Йоханссон стала продюсером секретного проекта Marvel 19.11.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Мэйси Уильямс вернулась к роли Арьи Старк 19.11.2021
Червяк Джим станет главным героем нового мультсериала 19.11.2021
"Веном 2" стал самым кассовым фильмом 2021 года в российском прокате 18.11.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел тизер комедии с Муцениеце и Робаком "Честный развод" 19.11.2021
Вышел трейлер комедии с Кристиной Асмус "Булки" 19.11.2021
Вышел трейлер сериала "Позолоченный век" от авторов "Аббатства Даунтон" 19.11.2021