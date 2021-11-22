Автор "Живого великорусского языка" родился в Лугани (современном Луганске). Его отец, датчанин Иоганн Христиан Даль, служил там врачом. Получивший в России имя Иван, Даль-старший женился на Марии Фрейтаг из семьи обрусевших немцев и французских гугенотов. Отец Владимира знал восемь языков, мать говорила на пяти языках. Даль - человек с нерусскими корнями изумительно чувствовал русское слово. Он выучил за всю жизнь больше дюжины языков.

В семейной жизни ученый не всегда был счастлив. Первый раз он женился, когда ему было чуть за тридцать, по большой любви на 17-летней Юлии Андре, принадлежавшей древнему дворянскому роду. Он встретил ее в Петербурге, на балу в доме поэта Языкова и влюбился в юную черноглазую красавицу. Она приходилась родственницей одному из дерптских профессоров, в чьем доме часто бывал Владимир Иванович. Так что Даль знал ее еще ребенком. Их семейную идиллию прервал уход супруги из жизни. Вторые роды Юлии дали серьезные осложнения. Ее не стало, когда ей было всего 22 года. Никто не смог ей помочь. Даже Даль-врач. После кончины жены Даль замкнулся, долго не появлялся в свете. Но сын Лев и дочь Юлия стали сиротами, и Владимир Иванович волей-неволей задумался о поиске матери для своих детей.

В 1840 году он женился на дочери героя Отечественной войны 1812 года Екатерине Соколовой. Ее отец, Лев Васильевич, был болен. Помочь ему был готов только Владимир Иванович - он провел успешную операцию. Конечно, дочь Екатерина не могла не влюбиться в молодого врача. Даль же к ней долго присматривался - все-таки разница в возрасте между ними была 18 лет. Они поженились в 1840-м году. Екатерина Львовна была выпускницей Патриотического института. У них родились трое детей - Мария, Ольга, Екатерина. Зато детей от первого брака Екатерина не приняла, что очень раздражало Даля. Она ревновала мужа к славе, женщинам, часто жаловалась на здоровье, любила оставаться в комнате одна и не выходить оттуда несколько дней. Но он продолжал ее любить.

В 1872 году супруга Даля умерла. А в ночь похорон Даля разбил паралич и вскоре он скончался.

Кстати

Подробнее о жизни Владимира Даля читайте также на портале "ГодЛитературы.РФ" 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля - Год Литературы. Там же опубликованы уникальные материалы из фонда Даля, который сегодня хранится в РГАЛИ.