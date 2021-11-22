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22.11.2021 14:58
Рубрика: Экономика

Банк России объяснил приостановку торгов облигациями "Роснано"

Текст: Василий Кошкин

Приостановка торгов облигациями "Роснано" на Мосбирже вводилась для защиты кредиторов и держателей бумаг, а также во избежание инсайдерской торговли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Банк России.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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В регуляторе отметили, что решение о приостановке торгов было принято после получения данных о переговорах "Роснано" с узким кругом кредиторов о возможных сценариях реструктуризации долга. После этого ЦБ направил Мосбирже соответствующее предписание.

В пятницу "Роснано" сообщило о встрече с кредиторами и держателями облигаций, на которой обсуждались долги компании и пути их погашения.

Сейчас на Мосбирже торгуются девять выпусков облигаций "Роснано". Их общий объем составляет 71,5 миллиарда рублей.

Экономика Финансы Фондовый рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк Компании Госкорпорации Роснано Компании Биржи Московская биржа - РТС

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