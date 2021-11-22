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22 ноября 2021 г.

Постановление губернатора Белгородской области от 22 ноября 2021 года № 150 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58"

В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":

- первый абзац подпункта 2.7 пункта 2 постановления после слов "и других" дополнить словами "организаций и учреждений указанной направленности";

- второй абзац подпункта 2.7 пункта 2 постановления после слов "прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации" дополнить словами ", или сертификата о проведенной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе";

- третий абзац подпункта 2.7 пункта 2 постановления после слов "не более 6 календарных месяцев" дополнить словами ", или справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцине против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на определенный период";

- в тринадцатом абзаце подпункта 2.7 пункта 2 постановления слова "оказывающих услуги" заменить словами "оказывающих услуги персональной и бытовой направленности";

- в тринадцатом и тридцать первом абзацах подпункта 2.7 пункта 2 постановления слова "по 22 ноября" заменить словами "по 6 декабря";

- пятнадцатый абзац подпункта 2.7 пункта 2 постановления после слов "прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации" дополнить словами ", или сертификата о проведенной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе";

- шестнадцатый абзац подпункта 2.7 пункта 2 постановления после слов "не более 6 календарных месяцев" дополнить словами ", или справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцине против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на определенный период";

- восемнадцатый абзац подпункта 2.7 пункта 2 постановления после слов "прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации" дополнить словами ", или сертификата о проведенной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе";

- двадцатый абзац подпункта 2.7 пункта 2 постановления после слов "не более 6 календарных месяцев" дополнить словами ", или справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцине против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на определенный период";

- двадцать восьмой абзац подпункта 2.7 пункта 2 постановления после слов "прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации" дополнить словами ", или сертификата о проведенной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе";

- двадцать девятый абзац подпункта 2.7 пункта 2 постановления после слов "не более 6 календарных месяцев" дополнить словами ", или справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцине против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на определенный период";

- тридцать третий абзац подпункта 2.7 пункта 2 постановления после слов "прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации" дополнить словами ", или сертификата о проведенной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе";

- тридцать четвертый абзац подпункта 2.7 пункта 2 постановления после слов "не более 6 календарных месяцев" дополнить словами ", или справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцине против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на определенный период";

- тридцать шестой абзац подпункта 2.7 пункта 2 постановления после слов "однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции" дополнить словами ", прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, или сертификата о проведенной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе";

- тридцать седьмой абзац подпункта 2.7 пункта 2 постановления после слов "не более 6 календарных месяцев" дополнить словами ", или справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцине против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на определенный период".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области В.В.Гладков



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