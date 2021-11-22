ЦИК: Действующий президент Болгарии лидирует во втором туре выборов

Действующий президент Болгарии Румен Радев лидирует во втором туре выборов главы государства. Таковы данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам обработки 69,67% протоколов.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на официальный сайт ЦИК, за Радева проголосовали 66,57% избирателей. Второй претендент на пост - ректор Софийского университета Анастас Герджиков - получил 31,96% голосов.

Второй тур президентских выборов состоялся в Болгарии в минувшее воскресенье, серьезные нарушения не зафиксированы. Сейчас продолжается подсчет голосов.

Напомним, 14 ноября в республике одновременно прошли президентские и парламентские выборы. Первый тур не позволил выявить безусловного победителя, однако наиболее ожидаемым считался успех действующего главы государства Румена Радева. По результатам досрочных выборов в парламент победу одержала основанная в сентябре текущего года политсила "Продолжаем перемены", набравшая более 25 процентов голосов.