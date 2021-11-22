ФАС разъяснила новые правила контроля за ценами на лекарства

Утвержденный правительством порядок государственного контроля за ценовыми надбавками на жизненно важные лекарства позволит Федеральной антимонопольной службе проводить выездные и документарные проверки, по результатам которых будут приниматься меры реагирования. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ФАС.

Речь идет, в частности, о проверках первичных документов, на основании которых регионы рассчитывают предельные размеры надбавок.

"Если по результатам проведения проверок региональных органов исполнительной власти будет выявлено, что надбавки установлены на завышенном уровне, ФАС России будет выдавать предписания об их снижении", - отметили в ФАС.

В надзорном ведомстве добавили, что сейчас регулирование цен на препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших, осуществляется на двух уровнях: федеральном (когда Минздрав и ФАС регистрируют предельные отпускные цены производителей, контролирует применение которых Росздравнадзора) и региональном (субъекты сами рассчитывают и устанавливают предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей после их согласования с ФАС). На региональном уровне контроль осуществляют Росздравнадзор и региональные контролирующие органы.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин потребовал сохранить баланс на лекарственном рынке, чтобы цены на жизненно необходимые препараты оставались доступными для граждан.