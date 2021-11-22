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22.11.2021 19:57
Рубрика: Экономика

ФАС разъяснила новые правила контроля за ценами на лекарства

Текст: Михаил Загайнов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Утвержденный правительством порядок государственного контроля за ценовыми надбавками на жизненно важные лекарства позволит Федеральной антимонопольной службе проводить выездные и документарные проверки, по результатам которых будут приниматься меры реагирования. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ФАС.

Речь идет, в частности, о проверках первичных документов, на основании которых регионы рассчитывают предельные размеры надбавок.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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"Если по результатам проведения проверок региональных органов исполнительной власти будет выявлено, что надбавки установлены на завышенном уровне, ФАС России будет выдавать предписания об их снижении", - отметили в ФАС.

В надзорном ведомстве добавили, что сейчас регулирование цен на препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших, осуществляется на двух уровнях: федеральном (когда Минздрав и ФАС регистрируют предельные отпускные цены производителей, контролирует применение которых Росздравнадзора) и региональном (субъекты сами рассчитывают и устанавливают предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей после их согласования с ФАС). На региональном уровне контроль осуществляют Росздравнадзор и региональные контролирующие органы.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин потребовал сохранить баланс на лекарственном рынке, чтобы цены на жизненно необходимые препараты оставались доступными для граждан.

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