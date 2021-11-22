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22.11.2021 08:45
Рубрика: Дороги

ГИБДД назвала самое аварийное время в Москве

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Пик аварийности на дорогах Москвы приходится на период с 18:00 до 21:00. Об этом в своем Telegram-канале сообщило столичное управление ГИБДД.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Именно в этот временной промежуток сочетаются два основных фактора аварийности: высокая интенсивность движения и ограниченная видимость. Согласно анализу ГИБДД, более 50 процентов от общего числа аварий происходит с 12:00 до 21:00. Меньше всего ДТП фиксируется с 3:00 до 6:00.

В автоинспекции подчеркивают, что с начала этого года в Москве произошло 6947 ДТП, в которых погибли 283 человека и 7900 получили травмы.