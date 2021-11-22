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22.11.2021 14:15
Рубрика: Общество

Индикатором невесомости для экипажа "Союз МС-20" станет Малыш Йода

Текст: Наталия Ячменникова
Вместе с экипажем корабля "Союз МС-20", который должен стартовать к МКС 8 декабря, в космос отправится фигурка Грогу из сериала "Мандалорец", известного как Малыш Йода. Об этом рассказал в своих соцсетях командир экипажа - Герой России космонавт Александр Мисуркин.
Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК "Энергия" / РИА Новости Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК "Энергия" / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК "Энергия" / РИА Новости

По его словам, в этом сказочном герое сила сочетается с мудростью, а сам он держится очень скромно и посвящает себя созиданию добра. Эти качества полностью отвечают жизненным ценностям экипажа.

Фото: Eugene Hoshiko/AP
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Надо сказать, что подобная игрушка-талисман есть абсолютно у каждого экипажа: когда преодолевается граница космоса и возникает невесомость, индикатор всплывает. Когда-то экипажи пользовались для этой цели простыми плексигласовыми шариками. И сегодня уже, наверное, никто и не скажет, кто первым придумал подвесить на веревочке в центре космического корабля вместо шарика обычную небольшую детскую игрушку. Но уже много лет космонавты берут именно их и как талисман, и как индикатор. Игрушка начала парить в воздухе - можно расстегнуть ремни.

В разное время летали символы олимпиад и чемпионатов мира: волк Забивака, Белый Мишка - талисман сочинской Олимпиады - и множество других разных игрушек. Так, космонавт Роман Романенко в качестве индикатора невесомости выбрал маленькую игрушку дочки - "Смешарика" в скафандре. Львенок Цефей командира корабля Максима Сураева даже на борту МКС "пах домом", как писал космонавт в своем орбитальном дневнике. Сотый космонавт России Олег Котов определял наступление состояния невесомости в корабле, глядя на черного котенка ДимЛера, игрушку своих детей Димы и Леры. С Александром Скворцовым в космосе побывал симпатичный утенок, подаренный дочкой Анной…

Александр Мисуркин опубликовал фото Малыша Йоды. Все так, как и должен сделать специальный корреспондент ТАСС. Именно в этом качестве космонавт Мисуркин будет работать на орбите. Напомним: ТАСС и Роскосмос подписали Меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции. И обладателем удостоверения №1 спецкора ТАСС на МКС стал именно Александр. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции, его новости можно будет прочитать на информационных ресурсах агентства, а фотографии и видео посмотреть на сайте и официальных страницах в социальных сетях.

Фото: iStock
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Вместе с Александром Мисуркиным летят японский онлайн-предприниматель, миллиардер, коллекционер живописи Юсаку Маэзава и его ассистент Йозо Хирано. Йозо работает продюсером, на МКС он будет отвечать за освещение полета Маэдзавы.

Этот запуск знаменует собой возвращение к туристическим полетам на МКС, которые были заморожены на десять лет из-за прекращения полетов американских шаттлов. Впервые на одном корабле полетят сразу два участника космического полета - непрофессионала.

Общество Космос Космический туризм

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