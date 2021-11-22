Инфекционисты: Масштабного распространения гриппа в этом сезоне не ожидается

В этом году не ожидается масштабного распространения гриппа, однако стоит вакцинироваться от этой инфекции, чтобы не допустить опасного наслоения COVID-19 и гриппа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на опрошенных инфекционистов.

Те противоэпидемические мероприятия, которые проводятся в отношении коронавируса, помогают и в отношении распространения гриппа, заявила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова. "Как мы не видели в прошлом году активного распространения этой инфекции, в этом году также ожидается невысокая заболеваемость гриппом", - отметила специалист. Она добавила, что не стоит рисковать встретиться с гриппом, поэтому надо обязательно прививаться.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врача-инфекционист Ивана Коновалова, на сегодняшний день значимого подъема заболеваемости гриппом не отмечается, поэтому самое время вакцинироваться. Он напомнил, что грипп опасен для граждан из групп риска: детей, беременных женщин, пожилых лиц и пациентов с хроническими заболеваниями. При этом практически здоровые люди, болея гриппом достаточно легко, могут быть активными источниками инфекции.

Между прививками от коронавируса и гриппа лучше сделать промежуток в две недели. Об этом ранее заявил замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов. По его словам, эффективность вакцины от гриппа значительно усиливается при совместной прививке "Спутником V".