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22.11.2021 15:00
Рубрика: Легковые авто

Как работает автоматическая система пожаротушения на АЗС

Текст: Тимур Алимов

В социальных сетях набирает популярность видео, на котором запечатлен момент срабатывания системы пожаротушения на автозаправочной станции.

На кадрах видно, как из-под крыши АЗС с высокой скоростью начинает распыляться белая смесь. За считанные секунды всю площадь станции и территорию вокруг покрыло образовавшееся облако.

Фото: www.twitter.com/wspd7pio
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Как сообщается, система активировалась не из-за настоящего возгорания, а из-за сбоя в работе, причина которого так и осталась неизвестной. В инциденте, произошедшем в городке Куинси штата Массачусетс, никто не пострадал, хотя помимо персонала на АЗС находились два автомобиля. ЧП, судя по кадрам, не испугало и водителей проезжавших мимо авто.

Вместе с тем, автор публикации разъяснил, как работает автоматическая система пожаротушения на заправках. В навесе станции можно увидеть форсунки, направленные вниз в сторону раздаточной колонки. Рядом с ними также находятся тепловые датчики.

Распылители соединены с емкостями, содержащими сухой химический реагент на основе бикарбоната натрия - обычной пищевой соды в сочетании с кислотным составом. При их соединении выделяется углекислый газ и осадок - порошок. Также встречаются системы на основе бикарбоната калия или моноаммонийфосфата.

По словам специалистов, применяемые на АЗС составы схожи с обычными автомобильными огнетушителями. Они могут вызвать раздражение и одышку, но не представляют серьезной опасности для человека.

#видео