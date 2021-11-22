Комиссия Госдумы рекомендовала снять неприкосновенность с депутата Рашкина

"Мы не суд и не рассматриваем вопросы виновности или невиновности депутата, - объяснил парламентарий, - мы лишь отвечаем на вопрос, есть ли у Генпрокуратуры основания обращаться в Госдуму с просьбой дать разрешение на возбуждение уголовного дела в отношения коллеги и для передачи материалов в суд".

В итоге "за" были 13 депутатов из разных фракций, а трое (коллеги Рашкина по КПРФ) выступили против.

"Мы исходим из того, что мы все равны перед законом и отказ дачи согласия прокуратуре - это корпоративщина и вкусовщина", - оценил Отари Арша. Тем более, что Валерий Рашкин и сам не раз давал понять, что открыт для проведения следственных действий, напомнил он.

Глава комиссии еще раз подчеркнул, что моральную сторону дела на заседании не разбирали. Однако парламент всегда заинтересован, чтобы был контакт с правоохранительными органами, добавил он.

Как пояснил зампред Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, согласие Госдумы на снятие неприкосновенности с Рашкина не означает окончательного лишения его мандата. Чтобы это произошло, нужно, чтобы генпрокурор еще раз обратился в Госдуму, - если после окончания предварительного расследования он придет к решению о необходимости передачи уголовного дела в суд.

Конкретнее, в своем запросе ведомство говорит о согласии на привлечение как к уголовной, так и к административной ответственности. В первом случае речь идет о части 2 статьи 258 УК, предусматривающей наказание за незаконную охоту, совершенную лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору. За это предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

А во втором - о статье 12.26 КоАП, по которой отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к пьяной езде и влечет наказание штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года.

"Депутат Рашкин совершил незаконную добычу лося и нанес животному миру ущерб в размере не менее 80 тыс. рублей", - сказал депутатам представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев. Согласно приведенным им сведениям, Рашкин выследил лося с использованием специальных средств и выстрелил в животное, а затем разделал и погрузил части туши в машину. При этом, по версии прокуратуры, депутат предпринял меры, чтобы спрятать свое оружие.

"Валерий Федорович отметил, что он попутал лося с кабаном. А это не имеет никакого значения, кого вы с кем попутали. У вас разрешения не было и на кабана", - указал представитель Генпрокуратуры, обращаясь к депутату.

Представитель ГП обратил внимание, что, помимо дачи согласия на снятие депутатской неприкосновенности и возбуждения дела, генеральный прокурор просит дать согласие на проведения ряда следственных действий и избрание в отношении депутата меры пресечения, связанной с запретом определенных действий. Бочкарев аргументировал необходимость таких мер тем, что Рашкин, по его словам, не сотрудничал со следствием, "давал ложные и запутывающие органы правопорядка показания, вводил общественность в заблуждение" и скрыл оружие.