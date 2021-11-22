Лавров прокомментировал сообщения о применении комплексов Javelin в Донбассе

"Я не слышал эту новость, не видел никаких сообщений", - отметил глава МИД, обратив внимание на "поток сознания со стороны украинского руководства, особенно со стороны военных", который наблюдается в последние недели и месяцы. "Когда такая воинственная риторика нагнетается, это, видимо, отражает желание осуществить провокацию и перевести конфликт в горячую фазу", - приводит его мнение ТАСС.

Лавров обратил внимание на историю с применением беспилотника Bayraktar. "И не то, чтобы они сказали, что случайно это сделали, потому что это категорически запрещено Минскими договоренностями, они сообщили об этом с гордостью", - напомнил министр. Припомнил он и путаницу в заявлениях. "Сначала сказали "да, это случилось", потом говорят "нет, этого не было", потом признались. И не только признались, но сказали, что они и далее будут применять ударные беспилотники в Донбассе, тем самым в очередной раз наплевав на свои обязательства по Минским соглашениям", - отметил глава МИД РФ.

Напомним, ранее о применении ВСУ в ходе боевых действий в Донбассе комплекса Javelin сообщил главный редактор американского издания Military Times Говард Олтмен после того, как пообщался с руководителем Главного управления разведки министерства обороны Украины Кириллом Будановым. "Буданов рассказал мне, что украинские войска использовали комплекс Javenlin ходе боевых действий", - написал журналист по итогам беседы.

Стоит отметить, что поставки Javenlin на Украину осуществляются с 2018 года. В рамках только первой партии Киев получил 37 комплексов и более 200 ракет. Недавно утвержденная помощь США Украине в размере 60 миллионов долларов также включает поставку комплексов Javelin.

Примечательно, что и ракетные комплексы и ударные беспилотники запрещены к использованию в Донбассе Минскими соглашениями.