Лавров прокомментировал сообщения о применении комплексов Javelin в Донбассе

Новости

Лукашенко отказался вести диалог с оппозицией, действующей в интересах Запада 16:17
В центре Челябинска обнаружили источник радиации 16:00
В Махачкале четыре человека пострадали при взрыве газа в доме 15:58
Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким Нины Руслановой 15:58
Первый московский кинотеатр объявил о введении системы QR-кодов 15:57
В Париже на Елисейских полях зажгли праздничную иллюминацию 15:54
В Росрыболовстве заявили об отсутствии дефицита красной икры в стране 15:43
Курс евро впервые с 6 октября превысил 84 рубля 15:37
Банк России объяснил приостановку торгов облигациями "Роснано" 14:58
Песков дал пояснения по участию Путина в эксперименте с назальной вакциной 14:52
Можно ли ездить по Москве без бумажного СТС 14:49
Врач назвала доступный продукт, который заменит рыбий жир 14:49
Ботфорты, экомех и оверсайз: Что носят осенью в разных регионах России 14:43
Испытания танка Т-14 "Армата" должны завершиться в 2022 году 14:42
Врач: Марине Хлебниковой понадобится пересадка кожи 14:37
Песков: Официально внесение прививок от коронавируса в нацкалендарь не обсуждается 14:27
Врачи пояснили, когда ПЦР-тест может не показать коронавирус 14:23
В Коми анализы на антитела сделают бесплатными 14:13
Мединский объявил конкурс молодых художников "Образ Петра" 14:12
Песков заявил о преждевременности оценки проекта о национальности преступников 14:12
Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации 14:10
Польша депортирует около 200 мигрантов 14:05
Глава Крыма уволил обвиняемую в получении взятки министра культуры 14:05
Индекс Мосбиржи впервые с лета упал ниже 3900 пунктов 14:03
Российские инспекторы проверят военные объекты в Латвии и Финляндии 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
24 ноября в "РГ" эксперты обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
24 ноября в "РГ" эксперты обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
22.11.2021 15:56
Рубрика: В мире

Лавров прокомментировал сообщения о применении комплексов Javelin в Донбассе

Текст: Юрий Когалов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не имеет данных о применении в Донбассе ВСУ американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Но он не удивлен такими заявлениями, в последнее время воинственная риторика только нагнетается украинской стороной.

"Я не слышал эту новость, не видел никаких сообщений", - отметил глава МИД, обратив внимание на "поток сознания со стороны украинского руководства, особенно со стороны военных", который наблюдается в последние недели и месяцы. "Когда такая воинственная риторика нагнетается, это, видимо, отражает желание осуществить провокацию и перевести конфликт в горячую фазу", - приводит его мнение ТАСС.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Лавров: Зеленский может спровоцировать инциденты в Донбассе в расчете на помощь извне

Лавров обратил внимание на историю с применением беспилотника Bayraktar. "И не то, чтобы они сказали, что случайно это сделали, потому что это категорически запрещено Минскими договоренностями, они сообщили об этом с гордостью", - напомнил министр. Припомнил он и путаницу в заявлениях. "Сначала сказали "да, это случилось", потом говорят "нет, этого не было", потом признались. И не только признались, но сказали, что они и далее будут применять ударные беспилотники в Донбассе, тем самым в очередной раз наплевав на свои обязательства по Минским соглашениям", - отметил глава МИД РФ.

Напомним, ранее о применении ВСУ в ходе боевых действий в Донбассе комплекса Javelin сообщил главный редактор американского издания Military Times Говард Олтмен после того, как пообщался с руководителем Главного управления разведки министерства обороны Украины Кириллом Будановым. "Буданов рассказал мне, что украинские войска использовали комплекс Javenlin ходе боевых действий", - написал журналист по итогам беседы.

Стоит отметить, что поставки Javenlin на Украину осуществляются с 2018 года. В рамках только первой партии Киев получил 37 комплексов и более 200 ракет. Недавно утвержденная помощь США Украине в размере 60 миллионов долларов также включает поставку комплексов Javelin.

Примечательно, что и ракетные комплексы и ударные беспилотники запрещены к использованию в Донбассе Минскими соглашениями.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

Главное сегодня

Лавров: Нежелание Берлина и Парижа поддерживать Минские соглашения тревожит
Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации
Мишустин: Единовременную выплату пенсионных средств можно оформить удаленно
Клишас: Проект об упоминании национальности преступников нужно обсудить
ФНС собирается отказаться от декларации 3-НДФЛ
Как Киев перечеркивает Минские соглашения
Где проходят границы суверенной Польши в Евросоюзе