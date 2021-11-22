Лукашенко: Беларусь не будет задерживать легально прибывших мигрантов

Власти Беларуси не будут задерживать мигрантов, на законных основаниях прибывших в республику и пытающихся попасть в ЕС. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил в интервью корпорации BBC президент республики Александр Лукашенко.

Как напомнил белорусский лидер, Минск и Брюссель в 2020 году заключили соглашение о реадмиссии. Согласно этой договоренности, Беларусь была готова принять беженцев, если они пытались попасть в ЕС через территорию республики, а Евросоюз должен был профинансировать строительство центров для этих людей, пунктов пропуска. Однако затем ЕС начал вводить санкции и прекратил свои обязательства по этому соглашению.

"Вы, вводя санкции против Беларуси, ушли от договора о реадмиссии, перестали строить эти пункты пропуска для беженцев", - отметил Лукашенко. После такого нарушения договоренностей он не видит смысла задерживать мигрантов. "Почему я их должен задерживать на границе, когда они идут в Великобританию, Германию?" - поинтересовался. "Я не буду их задерживать. Потому что они идут не ко мне, а к вам. Вот в чем был смысл. Но я их сюда не звал и не хочу, если откровенно говорить, чтобы они шли через Беларусь", - добавил глава республики.

Как напомнил Лукашенко, в 2014 году, после начала боевых действий в Донбассе, Беларусь в течение нескольких месяцев приняла 160 тысяч беженцев из Украины. Они получили все права: бесплатное образование, здравоохранение, работу. И тогда, как обратил внимание президент Беларуси, никто не возмущался, поскольку они шли не в ЕС. В этом беженцы хотят попасть именно в Европейский союз, где уже находятся их родные (среди мигрантов, находящихся на польско-белорусской границе, много женщин и детей).

По словам Лукашенко, Минск готов рассмотреть заявления о предоставлении убежища, однако таких просьб пока не поступало. "К нам пока ни одного заявления с просьбой остаться в Беларуси не поступило. Если поступят, в соответствии с законом, и очень быстро в отличие от вас, мы эти заявления рассмотрим", - отметил президент.