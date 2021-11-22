Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким Нины Руслановой

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким народной артистки России Нины Руслановой. Актриса умерла в воскресенье, 21 ноября, в возрасте 75 лет.

Глава правительства назвал ее одной из самых ярких и самобытных актрис, блистательной звездой театра и кино. "Это большая утрата для близких, коллег, российской культуры. Для всех нас", - говорится в телеграмме.

По словам Мишустина, Русланова была истинно народной, по-настоящему уникальной актрисой, талантливой, темпераментной, способной создать любой образ. "Главное - умела не просто играть, а жить на сцене и в кадре, - подчеркнул он. - В каждой роли была убедительной и искренней, вкладывала в них частицу своей души".