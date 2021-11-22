Музей Победы покажет в память о Нине Руслановой фильм "Дважды рожденный"

Во вторник, 23 ноября, Музей Победы покажет фильм "Дважды рожденный", одну из главных ролей в котором сыграла Нина Русланова. Показ пройдет в память о народной артистке России, ушедшей из жизни в минувшие выходные.

Советскую драму о выживании молодого солдата, снятую в 1983 году по сценарию Виктора Астафьева, можно будет увидеть в кинозале Музея Победы в 13.00 или на сайте онлайн-кинотеатра "Поклонка" - там сеансы будут идти весь день.

"События фильма "Дважды рожденный" происходят в Белом море в 1942 году. Новобранец Андрей Булыгин назначен на небольшое судно, доставляющее на линию фронта бойцов и вооружение. На обратном пути немецкие истребители топят корабль, в живых остается только Андрей. Выбравшись на лед, он вступает в неравную схватку с холодом и атакующим его с воздуха немецким летчиком", - напоминают сюжет картины в пресс-службе музея.

Народная артистка России Нина Русланова сыграла в фильме мать главного героя.

Показ бесплатный, но зрителям необходимо будет предоставить QR-код или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за сутки до мероприятия.

Напомним, Нина Русланова ушла из жизни 21 ноября. Ей было 75 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.