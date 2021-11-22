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22.11.2021 16:33
Рубрика: Культура

На СТС выйдет шоу "Русский ниндзя" с Моргенштерном, Идой Галич и Василием Артемьевым

Текст: Сусанна Альперина
22 ноября в 20:00 на СТС стартует долгожданное шоу "Русский ниндзя" с ведущими Моргенштерном, Идой Галич и Василием Артемьевым. Известный экстремальный проект заменит в эфире другое шоу - "Форт Боярд". Бороться за звание самого сильного героя будут более 200 участников, которых выбрали из восьми тысяч претендентов.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

"РГ" писала о том, что премьеру шоу перенесли почти на два месяца. Связывали этот программный шаг с интервью, которое рэпер Моргенштерн дал на YouTube Ксении Собчак. Однако сама ведущая у себя в блоге в незатейливых выражениях похвалила СТС - так получилось, что, сама того не желая, она подогрела интерес к популярному телешоу, подняв его до наивысшего градуса. Канал остроумно поменял постер шоу, спрятав лицо Моргенштерна за маску героя из популярного интернет-сериала "Игра в кальмара". А что будет в самом шоу, не знает никто, но слухи ходят самые разные. В любом случае уже 22 ноября зрители могут проследить за всеми подробностями.

Фото: предоставлено "Пятница!"
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Напомним, что "Русский ниндзя" - это российская версия всемирно известного шоу Ninja Warrior, которое показывают уже 24 года в 18 странах. Шоу особенно популярно в США, где программа идет 13 сезонов, а последний сезон посмотрели 35 миллионов зрителей.

Телеканал СТС приводит перед премьерой слова Василия Артемьева, ведущего шоу, игрока регби-клуба ЦСКА: "В нашем проекте есть место как экстремальному спорту, так и эффектному шоу. По этой причине здесь собрались участники, имеющие не только невероятную физическую подготовку, но и харизму, азарт и яркую биографию".

Информацию о полосе препятствий держали в строжайшем секрете вплоть до старта съёмок в Сочи.

"Считаю, что к данным испытаниям невозможно подготовиться идеально, - признавался участник проекта и спортивный блогер Алексей Столяров. - Несмотря на большую историю программы, полоса препятствий каждый раз новая, поэтому никогда не знаешь чего ждать".

Во время съемок блогеру-миллионнику помогал его спортивный опыт: Алексей занимался легкой атлетикой, пауэрлифтингом, воркаутом и бодибилдингом. Похвастаться спортивной подготовкой могла и Карина Асмус - сестра актрисы Кристины Асмус, каскадёр и мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике.

Чтобы пройти полосу препятствий, герои тренировали не только тело. "Самое сложное - совладать с нервами, поэтому ментальному здоровью уделял даже больше времени, - вспоминает актер и телеведущий Петр Романов. - С помощью йоги актриса Женя Розанова помогла мне привести мысли в порядок. Ведь по эмоциональному накалу участие в этом шоу сравнимо с выступлением на Олимпийских играх".

Фото: Предоставлено Okko
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Покорить одну из сложнейших полос препятствий в мире пытались участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Ижевска, Оренбурга, Чебоксар, Анапы, Самары и других городов. Среди героев шоу: пожарные, скалолазы, актеры, бизнесмены, спортсмены, массажист, бухгалтер, фитнес-тренер, программист и представители других профессий.

"Я сейчас в декрете, но решила узнать, на что способна, как далеко смогу пройти, - признавалась домохозяйка Татьяна Сапатова из Санкт-Петербурга. - Мой супруг когда-то участвовал в шоу. Он-то и затянул меня в этот вид спорта и вместе с дочкой Настей поддерживал на съемках".

Съемки шоу проходили в Олимпийском парке возле стадиона "Фишт", где бельгийской технической группе, несмотря на ливень, удалось собрать сложнейшую трассу, привезенную из Бельгии. Участникам предстояло пройти четыре непростых этапа. Финальным испытанием стала гора Мидорияма - 23-метровая конструкция, которую покорили всего шесть человек в мире...

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