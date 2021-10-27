СТС перенес премьеру шоу "Русский ниндзя" с Моргенштерном

На телеканале СТС с 27 октября, в 20:00 должно было выходить шоу "Русский ниндзя". "РГ" писала об этом в подборке, посвященной премьерам недели. "Русский ниндзя" продолжило бы линейку больших шоу канала, которую решено ввести в этом сезоне. Для популярного рэпера и шоумена Моргенштерна шоу "Русский ниндзя" стало бы дебютом в роли телеведущего. И должен был вести он программу не один, а с Идой Галич и Василием Артемьевым. Но премьеру шоу с Моргенштерном перенесли.

На СТС "РГ" сообщили, что "Русский ниндзя" будет выходить теперь с 22 ноября (по понедельникам в 20:00). Проект пойдет в слоте "Форта Боярд", который к тому времени закончится. А сегодня в эфире канала в это время и после - фильм "Дэдпул". Первая и вторая части франшизы. Главный герой картины, как знают зрители - тоже любитель неосторожных высказываний. Однако они не касаются таких важных вещей, как День Победы.