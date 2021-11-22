На УАЗ "Патриот" за один день в США собрали заказов на 3,8 млн долларов

На открывшемся в Лос-Анджелесе международном автосалоне прошла американская премьера рамного внедорожника УАЗ "Патриот" - за импорт этих автомобилей в США взялся партнер группы Sollers, калифорнийская компания Bremach Inc. Напомним, Ульяновский автозавод входит в состав Sollers.

В Лос-Анджелесе выставили два варианта "Патриота" - стандартный и тюнинговый, подготовленный для экстремального бездорожья. Вторая версия имеет оригинальный обвес кузова, специальные колеса и стальные силовые бамперы.

В Америке российскую модель предлагают под собственным именем Bremach 4x4. По сообщению импортера, за первые 24 часа с начала приема заказов, в США клиенты внесли депозитов на "Патриот" в размере 3,8 млн долларов (280 млн рублей). На какое количество автомобилей внесли задаток, не уточняется, но минимальный депозит за "Патриот" составляет 100 долларов (7300 рублей). Цена российского внедорожника начинается от 26 405 долларов (1 941 000 рублей).

Обе выставленные машины оснащены 2,7-литровым бензиновым мотором ZMZ Pro мощностью 149 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50, привод - подключаемый полный.

На Bremach 4x4 предоставляется хорошая гарантия - 5 лет или 60 000 миль (100 000 км), на трансмиссию повышенная - 10 лет или 120 000 миль (200 000 км).

Компания Bremach планирует организовать на своих мощностях в Калифорнии отверточную сборку "Патриотов" из российских машинокомплектов. Фирма также работает над версией с покупным мотором V8. Отгрузки "Патриотов" первым американским покупателям стартуют в первом квартале 2022 года.