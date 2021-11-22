Назван самый популярный бренд смартфонов в России

Южнокорейская компания Samsung оказалась на первом месте по продажам смартфонов в России. Как следует из отчета МТС, ее доля на рынке составила 34,5 процента. Вторую позицию занимает китайская Xiaomi, которая вместе с суббрендом Poco получила 28,1 процента.

Также в МТС отметили, что на третьем и четвертом местах по продажам оказались Apple и Realme с долей 14,7 и 7,4 процента соответственно. В "Связном" также указали именно Samsung в качестве самого популярного бренда смартфонов, пишет "Коммерсант". В компании изданию сообщили, что на долю корейцев приходится 33 процента рынка в штучных продажах, на долю Xiaomi - 22 процента. В "Ситилинке" долю Samsung оценили в 34,5 процента. При этом продавцы смартфонов отмечают, что в штучном выражении по сравнению с 2020 года рынок почти не вырос.

Ранее было объявлено, что в Россию пришел смартфон Realme, который стоит дешевле девяти тысяч рублей. Новинки должны стать конкурентами бюджетных моделей Xiaomi и Samsung.