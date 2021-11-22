Одиноких родителей освободят от командировок и работы ночью

Ранее ограничения распространялись на родителей-одиночек с детьми до 5 лет. Кроме того, работодатель также не сможет настаивать на ночных сменах или переработках, если сотрудник - многодетный родитель или если второй родитель в полной семье, где есть дети до 14 лет, работает вахтовым методом. По новым правилам, чтобы привлечь такого работника к сверхурочной или ночной работе, работодателю потребуется получить его добровольное согласие в письменном виде, а предварительно под роспись ознакомить с правом отказаться от нее. То же самое в отношении командировок.

На крупных предприятиях и у социально ответственных работодателей такие правила уже действуют негласно или прописаны в коллективных соглашениях, обратил внимание председатель Комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, новый закон закрепляет лучшую корпоративную практику в отношении работающих родителей. Однако помимо социальной поддержки он будет иметь и демографический эффект, поскольку снижает барьеры для появления нового ребенка в семье, считает эксперт.

"Семейная политика - это не только социальные выплаты, но и помощь родителям в совмещении воспитания детей и работы. Представьте себе, когда одного ребенка нужно отвезти в детский сад, другого - в школу, третий - заболел... Понятно, что для многодетных семей командировки одного из родителей становятся настоящим испытанием. Такая же ситуация в семьях, где один из супругов уезжает на вахту или когда ребенка воспитывает единственный родитель", - говорит Рыбальченко.

Помимо этого закон устанавливает дополнительные гарантии для инвалидов и работников, которые ухаживают за больными родственниками, при направлении их в служебные командировки. Теперь это также возможно только с их письменного согласия. А вот привлечение инвалидов к ночной и сверхурочной работе не допускалось и ранее. Также ограничения уже были введены в отношении беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет, женщин с детьми до 3 лет.

Работать в ночное время или сверхурочно родители детей до 14 лет теперь могут только по своему согласию

Новые положения Трудового кодекса вступят в силу 30 ноября.

Между тем, согласно уже действующим положениям Трудового кодекса, во всех остальных случаях продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника. При этом работой в ночное время считается работа с 22.00 до 6.00. У сотрудников, которые работают в ночное время, продолжительность смены сокращается на час. Требования не распространяются на тех из них, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное время.