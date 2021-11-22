Песков заявил о преждевременности оценки проекта о национальности преступников

Законопроект о запрете на упоминание национальности преступников только внесен в парламент, оценивать его рано. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока рано оценивать, - сказал Песков. - Внесен документ, еще предстоит работа в профильных комитетах и так далее. Пока это не тема нашей повестки". На просьбу оценить инициативу на уровне концепции и идеи он ответил, что "разумеется, мы не можем давать такие оценки".

На вопрос, считает ли Владимир Путин уместным такое упоминание как юрист, и насколько важно, на взгляд администрации главы государства, при составлении дайджеста, указывают ли там национальность преступников, Песков пояснил, что в дайджесте для президента содержится то, что фигурирует в СМИ, и основная задача здесь - показать, что реально важно для представителей СМИ, и с какими трактовками, нюансами это представляют.

"Вы хотите, чтобы я дал не юридическую, а эмоциональную оценку, я этого делать не буду. С юридической точки зрения никаких запретов де юре на это нет", - подчеркнул пресс-секретарь президента, отвечая на очередной вопрос на эту тему. Когда журналисты спросили, высказывался ли Путин по этому вопросу, он напомнил, что "президент всегда говорил, что наказание за преступление должно иметь неотвратимый характер". "Это основное совершенно, об этом неоднократно президент говорил", - заключил он.