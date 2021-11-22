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22.11.2021 00:30
Рубрика: Культура

Пять фильмов с Ниной Руслановой

Текст: Наталья Соколова
Не стало актрисы Нины Руслановой, поистине народной и любимой. У нее почти не было главных ролей, но на экране она воплощала образ настоящей русской женщины - той самой, которая в "горящую избу войдет". Да и в жизни она была такой. Вспоминаем пять фильмов с ее участием.

"Тени исчезают в полдень"

Знаменитая сага принесла актрисе подлинную славу. Картина повествовала о том, как непросто было строить новую страну и сколько тягот вынес народ - войны, голод, предательства. В фильме Нина Русланова сыграла смелую Марью Воронову. Образ председателя колхоза Марьи, погибшей от рук бандитов, - собирательный. В ней сочетаются и красота, и сила воли, и целеустремленность, и самоотверженность и способность беззаветно любить.

"Цыган"

В знаменитой драме Нина Русланова сыграла Катьку-аэропорт. Вздорная, легкомысленная, грубоватая, но достойная настоящей любви. "А хозяйственный ты мужик, Цыган, домовой, примешь меня? А вообще нужен мне в дому такой хозяйственный мужик!" - пыталась завладеть сердцем Цыгана героиня Нины Руслановой. Этот эпизод один из самых ярких в картине.

"Зимняя вишня"

Нина Русланова сыграла в многосерийном фильме Игоря Масленникова бухгалтера автобазы, подругу главной героини. Лариса Павловна сильная, целеустремленная и самостоятельная. Она может сколько угодно говорить, что смогла бы все вынести без мужского плеча ("И лезть опять в петлю замужества?"), но сама втайне мечтает о большой любви.

"Собачье сердце"

Кадр из фильма "Собачье сердце". Фото: Скриншот из фильма

В шедевре Владимира Бортко по Булгакову Нина Русланова сыграла простую кухарку. Когда фильм вышел в 1988 году, Нина Русланова была уже известной актрисой. Но она не боялась сыграть не главную роль. Тем более что с этой ролью она справилась блестяще.

"Будьте моим мужем"

Хозяйка дома Альбина Петровна - персонаж вроде второстепенный, но на самом деле главный. Если она расстроится, то тут же выгонит всех своих постояльцев. Магию этой знаменитой комедии Аллы Суриковой создали трое - Андрей Миронов, Елена Проклова и, конечно, Нина Русланова.

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