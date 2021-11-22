Президентом Болгарии переизбран назвавший Крым русским Румен Радев

Действующий президент Болгарии Румен Радев, занимающий свой пост с 2017 года, одержал убедительную победу на втором туре выборов главы государства. Именно он являлся вдохновителем демонстраций против правящей страной многие годы прозападной партии ГЕРБ.

Неделей ранее в балканской республике состоялись также и третьи за год, т.е. вторые досрочные, парламентские выборы. По их результатам на первой строчке оказалось образованное в сентябре текущего года объединение "Продолжаем перемены", заявившее своей целью искоренение коррупции и вывод Болгарии из политического и экономического кризиса.

"Закончился беспрецедентный политический месяц двух видов выборов, ясно показавших желание перемен у нашего народа, желание покончить с коррупцией, грабежом и беззаконием, отстранить от власти мафию, - подчеркнул Радев в опубликованном на своей странице в Facebook заявлении. - Болгария выходит из застоя и автократии на путь развития, свободы и демократии".

Основным оппонентом Радева был неофициальный ставленник партии ГЕРБ Анастас Герджиков, набравший лишь 32 процента голосов.

Генерал Румен Радев зарекомендовал себя как здравомыслящий политик, не склонный бросаться в крайности. Он, в отличие от многих других бывших первых лиц Болгарии, не запятнал скандалами свою репутацию, старательно поддерживал имидж объединителя нации.

На прошедших в четверг дебатах с Герджиковым Радев призвал принять объективную реальность, назвав Крым российской территорией. Заявление президента вызвало шквал критики в прозападных кругах, однако поддержка лидера страны, которому отдали предпочтение более 66 процентов проголосовавших, ясно говорит о настроениях в обществе.