Путин отметил самобытный талант Руслановой

Президент Владимир Путин направил телеграмму соболезнования дочери актрисы Нины Руслановой Олесе Рудаковой.

Русланова была замечательной актрисой, искренним, удивительно обаятельным и доброжелательным человеком, подчеркнул Владимир Путин. "Она не играла, а буквально проживала судьбы своих героинь, покоряла зрителей самобытным талантом, внутренней силой и достоинством", - отметил он.

Светлая память о народной артистке России навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, всех поклонников ее дарования, заключил президент.