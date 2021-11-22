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22.11.2021 12:16
Рубрика: ДТП

ГИБДД Москвы заявила об участившихся наездах на пешеходов

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Доля наездов на пешеходов в структуре аварийности в Москве выросла почти на треть. Об этом свидетельствуют данные о дорожной обстановке в городе, опубликованные в Telegram-канале столичного управления ГИБДД.

Фото: РИА Новости
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За последнее время количество наездов на пешеходов почти на 26 процентов превысило число автомобильных столкновений, говорится в сообщении автоинспекции. Причем больше половины от всех ДТП с пешеходами произошло в зоне действия пешеходного перехода.

В связи с этим пешеходам рекомендуется быть внимательнее, носить светоотражающие элементы на одежде. Водителям же рекомендуется неукоснительно соблюдать правила проезда переходов.